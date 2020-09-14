13:51 (мск), источник: Газета.Ру
В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни
На Венере, второй от Солнца планете, обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов.
Как сообщает издание Astrobiology.com, сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Британии.
Сообщается, что некоторым журналистам под эмбарго был разослан соответствующий
При этом его объемы не могут объясняться абиотическими механизмами, в которых не участвуют живые организмы. Исследование должно быть опубликовано в журнале Nature Astronomy.