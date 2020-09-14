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13:51 (мск), источник: Газета.Ру

В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни

На Венере, второй от Солнца планете, обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов.

Источник: NASA
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Как сообщает издание Astrobiology.com, сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Британии.

Сообщается, что некоторым журналистам под эмбарго был разослан соответствующий пресс-релиз. По данным источников, осведомленных о сути открытия, фосфин был обнаружен в атмосфере планеты, и его открытие говорит как минимум о наличии в ней сложных химических процессов, не известных ранее. Присутствие этой молекулы было выявлено при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. В открытии принимали участие астрономы из Университета Манчестера, Университета Кардиффа и Массачусетского технологического института.

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Из-за высокой температуры и давления у поверхности, а также химического состава атмосферы, Венера большинством ученых считается непригодной для существования жизни.

Фосфин был обнаружен в тех слоях атмосферы Венеры, где ранее некоторыми учеными допускалось существование микроорганизмов.

При этом его объемы не могут объясняться абиотическими механизмами, в которых не участвуют живые организмы. Исследование должно быть опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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