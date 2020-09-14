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11:46 (мск), источник: Московский комсомолец

Исследование показало вдвое большую опасность заразиться коронавирусом, питаясь вне дома

Согласно новым научным исследованиям, ранние желудочно-кишечные симптомы могут предопределить слабые формы заболевания коронавирусной инфекцией, зато питание вне дома создает удвоенный риск заражения COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:25 MSK, 14.09
Инфицировано1 068 320+5 509
31.08
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31.0813.09
Скончалось18 635+57
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Выздоровело878 700+2 475
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31.0813.09
Инфицировано29 008 497+230 178
31.08
220909
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260664
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12.09
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13.09
267601
31.0813.09
Скончалось924 127+3 583
31.08
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2.09
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Выздоровело19 627 266+158 068
31.08
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6.09
220261
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9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
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13.09
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31.0813.09
Источник: РИА "Новости"

Согласно проведенному в США исследованию среди взрослых, прошедших тестирование на коронавирус в 11 медицинских учреждениях США в июле, у тех, кто был инфицирован, оказалось, что шансов заболеть было вдвое больше у тех, кто питался в ресторане в предыдущие 14 дней.

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В остальном, уровни активности у людей с COVID-19 или без него были одинаковыми в других отношениях. Это включало шопинг, общественные встречи дома, посещение офиса, салона красоты или спортзала, пользование общественным транспортом или посещение религиозных собраний.

«Маски нельзя эффективно носить во время еды и питья, тогда как покупки и многие другие занятия в помещении не препятствуют использованию масок», — заявили исследователи в отчете Еженедельного отчета о заболеваемости и смертности Центра США по контролю и профилактике заболеваний.

«Еда и питье на месте в местах, которые предлагают такие варианты, могут быть важными факторами риска, связанными с инфекцией SARS-CoV-2», — добавили авторы отчета.

Еще одно новое исследование показало, что люди с желудочно-кишечными симптомами, связанными с новым коронавирусом, такими как диарея, тошнота и рвота, могут иметь значительно меньшую вероятность развития тяжелой формы COVID-19 и смертельного исхода.

Как рассказывает издание Daily Sabah, врачи из Нью-Йорка осмотрели 635 пациентов с COVID-19, ожидая, что они увидят более серьезное заболевание, когда будет поражен желудочно-кишечный тракт.

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К удивлению медиков, у пациентов, поступивших с симптомами желудочно-кишечного тракта, вероятность тяжелой формы COVID-19 и смерти оказалась на 50% ниже, чем у пациентов без симптомов желудочно-кишечного тракта, даже с учетом возраста, расы и основных заболеваний.

Также неожиданно у пациентов с поражением ЖКТ был ниже уровень воспалительных белков в крови. У подгруппы, которая подверглась более тщательному осмотру своего кишечника, были обнаружены вирусные частицы в тканях кишечника, но относительно небольшое воспаление и низкая активность генов, ответственных за выработку воспалительных белков.

Когда нью-йоркские врачи сотрудничали с итальянскими коллегами для изучения 287 пациентов с COVID-19 в Милане, они заметили ту же связь между поражением желудочно-кишечного тракта и менее тяжелым заболеванием, рассказал Reuters доктор Саураб Механдру. Его команда также обнаружила, что учет симптомов желудочно-кишечного тракта при первоначальной оценке пациента может помочь выявить тех, кто подвержен риску более тяжелого заболевания.

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