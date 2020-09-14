Исследование показало вдвое большую опасность заразиться коронавирусом, питаясь вне дома

Согласно проведенному в США исследованию среди взрослых, прошедших тестирование на коронавирус в 11 медицинских учреждениях США в июле, у тех, кто был инфицирован, оказалось, что шансов заболеть было вдвое больше у тех, кто питался в ресторане в предыдущие 14 дней.
В остальном, уровни активности у людей с COVID-19 или без него были одинаковыми в других отношениях. Это включало шопинг, общественные встречи дома, посещение офиса, салона красоты или спортзала, пользование общественным транспортом или посещение религиозных собраний.
«Маски нельзя эффективно носить во время еды и питья, тогда как покупки и многие другие занятия в помещении не препятствуют использованию масок», — заявили исследователи в отчете Еженедельного отчета о заболеваемости и смертности Центра США по контролю и профилактике заболеваний.
«Еда и питье на месте в местах, которые предлагают такие варианты, могут быть важными факторами риска, связанными с инфекцией SARS-CoV-2», — добавили авторы отчета.
Как рассказывает издание Daily Sabah, врачи из
К удивлению медиков, у пациентов, поступивших с симптомами
Также неожиданно у пациентов с поражением ЖКТ был ниже уровень воспалительных белков в крови. У подгруппы, которая подверглась более тщательному осмотру своего кишечника, были обнаружены вирусные частицы в тканях кишечника, но относительно небольшое воспаление и низкая активность генов, ответственных за выработку воспалительных белков.
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