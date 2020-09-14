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12:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Как Сенегал успешно борется с ковидом

Страна со скромными ресурсами берет четкостью и жесткостью эпидемиологических мер.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:25 MSK, 14.09
Инфицировано1 068 320+5 509
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
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5205
6.09
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9.09
5218
10.09
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11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
31.0813.09
Скончалось18 635+57
31.08
83
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123
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12.09
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13.09
94
31.0813.09
Выздоровело878 700+2 475
31.08
2405
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6318
2.09
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8.09
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10.09
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2690
31.0813.09
Инфицировано29 008 497+230 178
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
31.0813.09
Скончалось924 127+3 583
31.08
3796
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2.09
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5.09
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12.09
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13.09
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31.0813.09
Выздоровело19 627 266+158 068
31.08
209600
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205616
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3.09
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5.09
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6.09
220261
7.09
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8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
31.0813.09
Источник: РИА "Новости"

Не более суток — на результаты теста на ковид. Гостиницы, переоборудованные под карантинные нужды. Дешевые, но современные аппараты искусственной вентиляции легких… Такой ответ на эпидемию коронавируса дали не образцовые Южная Корея с Новой Зеландией, а небогатый Сенегал.

Население этой западноафриканской страны составляет 16 млн жителей, ковидом из них заболело с начала эпидемии всего 14 тыс., умерло 284 человека. В Сенегале мало врачей — 7 на 100 тыс. населения (в США — свыше 300, в России — свыше 400), немного и больничных коек. Но в списке журнала Foreign Policy, оценивавшего, как 36 стран мира справились с коронавирусной инфекцией,

Сенегал занял второе место — на первом осталась Новая Зеландия. Для сравнения: США заняли в списке 31-е место, Россия — 30-е, а Южная Корея, один из примеров для подражания, — 21-е место.

По мнению Джадда Девермонта, директора программ для Африки Центра международных и стратегических исследований, Сенегал стал одним из первых по всем направлениям противокоронавирусной работы: и в учете последних достижений медицины, и в скорости реакции на эпидемические события, и в коммуникационной стратегии, и в инновациях. «Удивительно, как четко повел себя Сенегал, — восхищается Девермонт, — особенно если помнить, насколько невелики его ресурсы».

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Одна из причин такого успеха Сенегала — богатый опыт, накопленный во время вспышки лихорадки Эбола в 2014 году. Смертельная и очень заразная болезнь заставила власти страны действовать быстро и жестко. Тогда в конце августа был подтвержден первый случай заболевания. Медики и полицейские выявили 74 человека, контактировавших с зараженным Эболой, изолировали их, регулярно тестировали и неукоснительно следили за их состоянием. К счастью, этим все и закончилось.

Тот опыт позволил Сенегалу уже к марту 2020 года составить подробный план реакции на эпидемию коронавируса. Как вспоминает доктор Абдулай Буссо, директор Центра чрезвычайных ситуаций в здравоохранении Сенегала, правительство начало составлять этот план, как только 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом.

Когда два месяца спустя в стране был зарегистрирован первый случай заболевания, президент Маки Салл немедленно ввел комендантский час и ограничил поездки между 14 регионами Сенегала.

В ход пошли мобильные лаборатории, которые резко увеличили возможности тестирования в стране: они выдавали результаты не более чем через сутки после взятия пробы, а иногда хватало и двух часов, вспоминает доктор Буссо.

Правительство страны взяло на себя очень сложное обязательство — предоставить каждому сенегальцу с положительным результатом теста больничную койку вне зависимости от того, есть у него симптомы или нет.

Так было предотвращено распространение коронавируса в семьях.

Не менее важным для сенегальского общества было и ежедневное подробнейшее информирование: чиновники Минздрава сообщали, сколько человек и где заболело, сколько скончалось, сколько выздоровело.

«Цель была одна, — заключает Буссо, — сделать так, чтобы сенегальцы были уверены в правильности и последовательности действий властей. И мы своего добились»!

Виталий Логофет

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