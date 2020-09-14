12:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Как Сенегал успешно борется с ковидом
Страна со скромными ресурсами берет четкостью и жесткостью эпидемиологических мер.
Не более суток — на результаты теста на ковид. Гостиницы, переоборудованные под карантинные нужды. Дешевые, но современные аппараты искусственной вентиляции легких… Такой ответ на эпидемию коронавируса дали не образцовые Южная Корея с Новой Зеландией, а небогатый Сенегал.
Население этой западноафриканской страны составляет 16 млн жителей, ковидом из них заболело с начала эпидемии всего 14 тыс., умерло 284 человека. В Сенегале мало врачей — 7 на 100 тыс. населения (в США — свыше 300, в России — свыше 400), немного и больничных коек. Но в списке журнала Foreign Policy, оценивавшего, как 36 стран мира справились с коронавирусной инфекцией,
По мнению Джадда Девермонта, директора программ для Африки Центра международных и стратегических исследований, Сенегал стал одним из первых по всем направлениям противокоронавирусной работы: и в учете последних достижений медицины, и в скорости реакции на эпидемические события, и в коммуникационной стратегии, и в инновациях. «Удивительно, как четко повел себя Сенегал, — восхищается Девермонт, — особенно если помнить, насколько невелики его ресурсы».
Одна из причин такого успеха Сенегала — богатый опыт, накопленный во время вспышки лихорадки Эбола в 2014 году. Смертельная и очень заразная болезнь заставила власти страны действовать быстро и жестко. Тогда в конце августа был подтвержден первый случай заболевания. Медики и полицейские выявили 74 человека, контактировавших с зараженным Эболой, изолировали их, регулярно тестировали и неукоснительно следили за их состоянием. К счастью, этим все и закончилось.
Тот опыт позволил Сенегалу уже к марту 2020 года составить подробный план реакции на эпидемию коронавируса. Как вспоминает доктор Абдулай Буссо, директор Центра чрезвычайных ситуаций в здравоохранении Сенегала, правительство начало составлять этот план, как только 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом.
В ход пошли мобильные лаборатории, которые резко увеличили возможности тестирования в стране: они выдавали результаты не более чем через сутки после взятия пробы, а иногда хватало и двух часов, вспоминает доктор Буссо.
Правительство страны взяло на себя очень сложное обязательство — предоставить каждому сенегальцу с положительным результатом теста больничную койку вне зависимости от того, есть у него симптомы или нет.
Не менее важным для сенегальского общества было и ежедневное подробнейшее информирование: чиновники Минздрава сообщали, сколько человек и где заболело, сколько скончалось, сколько выздоровело.
«Цель была одна, — заключает Буссо, — сделать так, чтобы сенегальцы были уверены в правильности и последовательности действий властей. И мы своего добились»!
Виталий Логофет