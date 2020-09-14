12:44 (мск), источник: Газета.Ру
Дмитрию Медведеву — 55
14 сентября свой юбилей отмечает Дмитрий Медведев — зампредседателя Совета безопасности РФ, бывший президент и
Пост главы государства политик занимал в 2008—2012 гг.
С этим периодом неразрывно связаны понятия политики либерализации, модернизации, инноваций и нанотехнологий.
Кроме того, именно Медведев в 2008 году принял решение о начале «операции по понуждению грузинской стороны, грузинских властей к миру в Южной Осетии». Этот конфликт получил название «восьмидневной войны», одними из главных итогов которой стало признание Москвой суверенитета как Южной Осетии, так и Абхазии.
О том, что Медведев не пойдет на второй срок, а поддержит Владимира Путина, он сам объявил в 2011 году на съезде «Единой России». С 2012-го до 15 января 2020 года Медведев возглавлял российское правительство. Но сразу после того, как Владимир Путин выступил с предложениями об изменении Конституции, кабинет министров ушел в отставку. Сам Медведев перешел на работу в Совет безопасности России.