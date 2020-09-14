Грузия не расстается с «короной». В стране быстро растет число заболевших COVID-19

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Правительство Георгия Гахарии не решается восстанавливать ограничения и запреты, опасаясь обвинений в попытке сорвать парламентские выборы, назначенные на 31 октября. Тем временем главный оппонент действующих властей экс-президент Михаил Саакашвили усмотрел в распространении вируса «российский след».
По сообщению Национального центра контроля заболеваний (НЦКЗ), в минувшее воскресенье ПЦР-тесты на наличие в крови вируса SARS CoV-2 дали положительный результат в 157 случаях. Накануне было выявлено 183 случая. Всего с начала эпидемии число заболевших новым коронавирусом в стране составило 2227 человек. Из них 1369 выздоровели и 19 тяжелобольных пациентов скончались. Сейчас в больницах лечатся 390 инфицированных.
Руководитель НЦКЗ Амиран Гамкрелидзе объяснил стремительный рост показателей, начавшийся с конца июля, «повышением мобильности населения» и «падением дисциплины при соблюдении рекомендаций врачей».
Это происходило по мере отмены почти всех ограничений, введенных правительством еще в марте—апреле. Тогда в стране действовал комендантский час, четыре крупнейших города были окружены войсками, все кафе, рестораны и большинство магазинов закрылись, перестали функционировать все виды городского транспорта, а междугороднее транспортное сообщение полностью прекратилось.
Гамкрелидзе считает «неудивительным», что сразу после поэтапной отмены карантинных мер грузины, уставшие от ограничений, отправились отдыхать на черноморское побережье. Именно курортный Батуми, расположенный в Аджарии, и стал источником появления нескольких новых кластеров заболевших COVID-19. Эпидемиологи выяснили, например, что сразу 19 человек заразились в популярном кафе-кондитерской «Дона».
Еще одной причиной роста инфицированных стала тяга жителей кавказской страны к застольям и веселому времяпровождению в составе огромных компаний.
Эпидемиологи установили: второй многочисленный кластер появился после свадьбы с участием 500 гостей. Организатор торжества позднее оправдывался, что не мог не пригласить всех друзей и родственников, так как «в противном случае рисковал потерять многих из них навсегда».
По требованию главного эпидемиолога Грузии Пааты Имнадзе правительство восстановило полный запрет на любые застолья. Нарушителям грозит крупный штраф в размере 10 тыс. лари ($3225). Профессор Имнадзе осудил тех, кто «злоупотребил отменой карантина», и посоветовал, сочетавшись браком, «справлять свадьбу после рождения сына или дочери — месяцев через девять», когда пандемия пойдет на спад.
Коронавирус не пощадил и политиков: основатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тамара Чаркивани, которая раньше неоднократно намекала на «преувеличение» властями опасности коронавируса, заболев сама, опубликовала статус на своей страничке в Facebook, признав: она никогда не испытывала ничего более ужасного. Одновременно с ней заболела и ее пожилая мать.
Несмотря на нарастание эпидемии и очевидную опасность массовых собраний, правительство Георгия Гахарии не решается вводить запрет на предвыборные встречи и другие мероприятия, опасаясь обвинений в попытке повлиять на парламентские выборы 31 октября.
Отвечая на вопрос журналиста одного из тбилисских телеканалов, Паата Имнадзе попытался объяснить эти двойные стандарты: предвыборные встречи, по его словам, «менее опасны, чем свадьбы и юбилеи», поскольку в ходе застолий «люди больше контактируют: танцуют, обнимаются, вместе поют и прочее», тогда как во время предвыборных встреч и дебатов «грузины все-таки не пьют вино на брудершафт из рогов».
Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе советует грузинам сохранять оптимизм. Согласно его заявлению, даже если инфекция будет распространяться нынешними темпами, это не грозит катастрофой, ведь в Грузии «3 тыс. хорошо оборудованных койко-мест и несколько тысяч аппаратов ИВЛ». Кроме того, профессор Церцвадзе полностью не исключил справедливость наблюдения, что в августе коронавирус стал «чуть слабее», чем был весной, то есть менее опасен для заразившихся.
Больше всего в результате восстановления запрета на застолья пострадали владельцы кафе и ресторанов. Им пришлось отменить множество уже заказанных свадеб и юбилеев.
На днях несколько десятков рестораторов собрались на столичном проспекте Руставели у здания парламента, потребовав отсрочки платежей по банковским кредитам. Но правительство не спешит с ответом. Хотя другому сектору туриндустрии, отелям, щедро помогает: из бюджета выделено около 60 млн лари ($19,3 млн) для оплаты услуг гостиниц, куда на двухнедельный карантин препровождаются тысячи граждан Грузии, вернувшихся в страну чартерными рейсами из Европы. Все другие авиарейсы запрещены вплоть до 1 ноября.
Бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, живя на Украине, решительно нацелился на пост премьер-министра Грузии, показалось подозрительным, что в этих условиях в Аджарии «так много русских». Выступая в эфире оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал»), экс-президент обвинил правительство Георгия Гахарии и председателя правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Бидзину Иванишвили в «тайном завозе различными непотистскими схемами в Аджарию» тысяч россиян, «заражающих там всех вокруг».
Впрочем, по данным «Ъ», бросающееся в глаза и очевидно большое число русских в Батуми объясняется другим: в последние годы россияне активно покупали жилье на грузинских курортах (в первую очередь именно в аджарской столице). Многих из них пандемия застала в Батуми, и они решили «переждать эпидемию» в Грузии, считавшейся тогда «зеленой» страной в плане борьбы с COVID-19.
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