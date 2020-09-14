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15:13 (мск), источник: m24.ru

Российские ученые обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы

Ученые биологического и биотехнологического факультетов НИУ «Высшая школа экономики» выявили молекулы микроРНК, которые потенциально могут подавлять все коронавирусы человека, передает журнал PeerJ. Исследования проходили под руководством Степана Нерсисяна и Александра Тоневицкого.

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Специалисты обнаружили четыре семейства небольших РНК, которые обладают сайтами связывания со всеми коронавирусами.

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Отмечается, что всего известно о существовании семи коронавирусов человека. Четыре из них вызывают обычную простуду, три остальных — атипичную пневмонию и другие осложнения, являющиеся опасными для жизни.

Известно, что после попадания вируса внутрь здоровой клетки он начинает взаимодействие с внутриклеточными биомолекулами, среди которых и содержатся миркоРНК. Если организовать мощную атаку последних, то потенциально возможно остановить распространение вируса. А слабое взаимодействие замедлит его репликацию, что, правда помогает ему избежать быстрого иммунного ответа в клетке.

Исследователи выяснили, что экспрессия микроРНК возрастает в 8 раз при взаимодействии с вирусом, а также обладает потенциальной возможностью подавить все коронавирусы человека. Поводом для размышлений стал тот факт, что вирус в ходе мутаций не устранил в своей РНК сайты связывания с этой молекулой.

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«Напротив, мы видим, что вирус накапливает их в своем геноме в процессе эволюции. Наши исследования показывают, что такие сайты присутствуют во всех коронавирусах человека и не претерпевают значительных мутаций. Мы предполагаем, что таким образом вирус использует эту микроРНК для замедления своей репликации на ранних стадиях заражения, чтобы задержать активный иммунный ответ», — отметил Степан Нерсисян.

В планах ученых экспериментальное доказательство своих предположений. Они также намерены выяснить, возможно ли при помощи искусственного использования микроРНК остановить распространение вируса.

Ранее исследователи Каролинского университета в Швеции нашли нанотела, максимально эффективно блокирующие проникновение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в клетки.

Они ввели южноамериканской ламе альпака шиповидный белок, благодаря которому COVID-19 проникает в клетки организма. При этом у животного образцы крови через 60 дней показали сильный иммунный ответ.

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