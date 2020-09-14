Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
16Юбилей Ларисы Долиной
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
15:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Крупнейший ледник Гренландии раскололся. Всему виной изменение климата

В Гренландии от крупнейшего из оставшихся арктических шельфовых ледников откололся большой массив льда площадью около 110 кв. км. Фото со спутника демонстрируют, что ледник 79N раскололся на мелкие части.

Источник: BBC News Русская служба

Это очередное свидетельство быстрых климатических изменений, происходящих в Гренландии, говорят ученые.

Атом на русском Севере
«Лидеры» во льдах: покорение Арктики

«Температура воздуха в этом регионе поднялась на 3 градуса Цельсия с 1980 года. А в 2019 и 2020 годах были зафиксированы рекордно высокие температуры», — рассказала в интервью Би-би-си исследовательница Дженни Туртон из немецкого Университета Эрлангена — Нюрнберга.

Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. Он является плавучей передней частью Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим.

На переднем крае 79N разделяется надвое, при этом одна часть направлена на север. Это ответвление ледника и разрушилось.

Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В 2020 году ситуацию еще больше усугубило теплое лето. Ответвление ледника раскололось на множество айсбергов.

Фотографии со спутника наглядно демонстрируют, что температура в регионе выросла. Это можно понять по большому количеству мест с подтаявшей водой на ледяной поверхности.

Вода вредит ледяным массивам. Она заполняет и расширяет трещины. Вода давит на них, раскалывая лед до самого основания. Этот процесс называется гидроразрыв. В результате шельф ледника ослабевает.

Новость
Ученые узнали, почему «ледник Судного дня» тает так быстро

Океанографы также задокументировали повышение температуры морской воды, из-за чего, несомненно, ледник тает и снизу.

«79N лишь недавно стал крупнейшим из оставшихся арктических шельфовых ледников. Это случилось после того, как в период с 2010 по 2012 год ледник Петермана в Гренландии существенно уменьшился», — рассказал Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии.

«Важность 79N в том, как он прикреплен к внутреннему ледяному покрову. Смысл в том, что, если климат будет меняться в соответствии с прогнозами, в какой-то момент этот участок Гренландии будет терять ледники быстрее других», — сказал он.

Северо-восточный ледяной поток Гренландии поглощает примерно 15% внутреннего ледяного покрова. Поток затем переносит лед либо вдоль N79, либо к леднику Захария-Истрем, который уже существенно уменьшился в размере.

На N79 можно увидеть много участков с талой водой | Источник: BBC News Русская служба
Новость
Как таял последний канадский ледник в Арктике: съемки со спутника

По словам Бокса, N79 может продержаться дольше, потому что в передней части его держат острова. От этого он чуть более стабилен. Но шельфовый ледник продолжает таять, хотя в основном это происходит в его наземной части.

«Скорее всего, в результате N79 будет разрушаться с середины, и это, в какой-то степени, уникальное явление. Мне кажется, этого не произойдет еще 10−20 лет. Но как знать», — рассказал он в интервью Би-би-си.

В июле существенно уменьшился еще один шельфовый ледник в Арктике — ледник Милна, находящийся на северном побережье канадского острова Элсмир.

Видео
Как меняется покрытая когда-то непроходимыми льдами территория Гренландии

Ледовая масса площадью 80 кв. км. откололась от ледника Милна. Площадь его ставшейся части составляет 106 кв. км. Еще в начале XX века этот показатель был равен 8,6 тыс. кв. км.

Быстрое таяние льдов в Гренландии было описано в научном отчете, составленном на основе данных, полученных со спутников немецко-американской миссии GRACE-FO. Они способны отслеживать изменения в массивах льда посредством измерения силы притяжения в этих местах. По сути, спутники измерили вес льдов.

Миссия определила, что 2019 год стал рекордным — тогда масса ледников уменьшилась на 530 млрд тонн. Высвободившейся в результате талой воды достаточно, чтобы уровень мирового океана поднялся на 1,5 мм.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко: пресс-конференций не будет
Все против всех. Как в Новосибирске прошли самые конкурентные выборы в Р...
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Тихановская обратилась к Путину из-за его встречи с Лукашенко
Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову
Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов
Дмитрий Медведев отмечает 55-летний юбилей
Партия «Новые люди» планирует пойти на выборы в Госдуму
Hi-Tech
Как работает АЭС: вы этого точно не знали Все о современной атомной энергетике
Авто
Новый Kia Rio – объявлены все цены Бестселлер корейской марки получил более агрессивную внешность и чуть подорожал
Кино
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020» Стартовал один из главных российских киносмотров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Сериал 265
Почему такое отношение к домохозяйкам? 264
В один класс... 149
Вот и меня постигла эта участь. Детский сад и родительский комитет 139
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь