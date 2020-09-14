17:52 (мск), источник: Life.ru
Размер материнского капитала вырастет в 2021 году
За первого ребёнка родители получат почти полмиллиона рублей.
Размер материнского капитала на первого ребёнка в следующем 2021 году вырастет до 483 882 рублей, за второго малыша родители смогут получить 639 432 рубля. Об этом сообщает Минтруд России.
— Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля на второго ребёнка, если на первого семья не получала материнский капитал. Размер доплаты на второго ребёнка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей, — сообщили в министерстве.
Отмечается, что с учётом прогноза рождаемости право на материнский капитал в следующем году получат 1,2 миллиона семей. Об этом в ведомстве сообщили, ссылаясь на подготовленный проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Ранее Лайф сообщал, что Мишустин поручил выделить свыше 35 миллиардов рублей на выплаты безработным в регионах.