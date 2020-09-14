Производитель предупредил о нехватке вакцин от COVID-19 до 2024 года

Фармаколог пояснил, что если вакцина будет состоять из двух компонентов, то, чтобы привить все население планеты, потребуется 15 млрд доз препарата. Произвести такие объемы фармацевтические предприятия в ближайшее время не смогут. «Пройдет от четырех до пяти лет, прежде чем все получат вакцину на этой планете», — предположил Пунавалла.
Институт сывороток, возглавляемый Пунаваллой, является крупнейшим в мире производителем вакцин по объему производства, пишет FT. Он ежегодно производит 1,5 млрд доз различных вакцин для использования более чем в 170 странах для защиты от таких заболеваний, как полиомиелит, корь и грипп.
По данным FT, именно Институт сывороток может стать международным партнером российского центра им. Гамалеи при производстве российской вакцины «Спутник». Кроме того, у компании уже есть соглашения с другими разработчиками вакцин —
В августе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия получила запросы на 1 млрд доз «Спутника» от 20 государств. Он также отметил, что совместно с иностранными партнерами планируется производство более 500 млн доз в год в пяти странах.
4 сентября Дмитриев сообщил, что Индия может стать центром для производства российской вакцины «Спутник V» за рубежом. Дмитриев отметил, что Индия — одна из ведущих изготовителей подобных лекарств, она производит около 60% всех существующих вакцин. Поэтому с ней ведется очень плотный диалог о производстве российской разработки, и определенные договоренности уже достигнуты.