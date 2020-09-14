22:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Коронавирус вирусует не хуже прежнего
Данные ВОЗ свидетельствуют о рекордном росте заболеваемости.
Число новых случаев заражения коронавирусом возвращается к рекордным показателям — об этом свидетельствуют данные, регулярно публикуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Австрии и Чехии уже объявили о начале второй волны. Израиль первым в мире вернул жесткие карантинные меры, включающие закрытие всех предприятий, за исключением жизненно важных, и ограничение прогулок. Пока лидеры других стран стремятся избежать нового локдауна, эксперты ООН призывают мир к системным преобразованиям, которые позволят эффективно противодействовать эпидемиям.
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире за сутки заразилось около 308 тыс. человек — это рекордный показатель с 6 сентября этого года. Судя по всему, скоро он будет превышен: на сайте организации данные были опубликованы в ночь на понедельник, тогда как в большинстве стран в выходные фиксируют меньшее число новых случаев заражения, чем в рабочие дни. В общей сложности в мире с начала года подтверждено более 28,6 млн случаев заражения коронавирусом, скончалось за это время более 920 тыс. человек.
Уже месяц по суточному приросту числа заболевших лидирует Индия. По общему числу случаев заражения Индия с показателем 4,7 млн человек входит в тройку самых неблагополучных стран, уступая США (6,4 млн) и превосходя Бразилию (4,2 млн).
В России в начале сентября число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 1 млн, она идет в списке на десятом месте.
Между тем в мире все чаще с тревогой говорят о надвигающейся второй волне пандемии. По оценкам генсека Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхеля Гурриа, в случае ее наступления мировой ВВП может потерять 7,5%.
«Мы надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Очень много мифов и домыслов вокруг этого», — заявил в понедельник на
Между тем в Австрии и Чехии власти уже официально заявили, что их страны переживают начало второй волны.
«Число инфицированных растет день ото дня. Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в 1 тыс. новых случаев заражения в день», — констатировал австрийский канцлер Себастьян Курц.
Иран, по словам президента этой страны Хасана Роухани, вторая волна накрыла еще в середине июня.
В этих условиях актуальным становится вопрос, закрывать ли национальную экономику и сажать ли жителей на жесткий карантин, притом что во многих странах
В Армении, например, на прошлой неделе объявили карантин аж до 11 января следующего года — правда, речь идет преимущественно о запрете на въезд для граждан других стран (за некоторыми исключениями) и об ограничениях на проведение массовых мероприятий.
Первым государством, решившимся вернуть жесткие ограничительные меры, стал Израиль. В канун длинных праздников, начинающихся 18 сентября с Рош
«Я знаю, что эти шаги очень болезненны для нас всех. Мы точно не сможем отметить праздники в кругу наших больших семей», — признал
«Пандемия еще далека от завершения», — отмечают авторы представленного в понедельник доклада «Мир в замешательстве», в котором под эгидой ООН впервые анализируется глобальный ответ международного сообщества на распространение коронавируса.
При этом авторы доклада ставят перед странами мира не тактические задачи — закрывать или не закрывать кафе и рестораны, а стратегические вопросы.
«Мы создали мир, в котором нарушение существующего равновесия в любом месте может привести к катастрофическим последствиям во всем мире, в то время как растущий национализм и популизм подрывают наш общий мир, процветание и безопасность, — говорится в докладе.— Распространению инфекционных заболеваний способствует раскол в обществе; социальное разобщение может приводить к смертельным последствиям».
Ущерб, уже нанесенный COVID-19 (включая финансирование мер по борьбе с пандемией), оценивается в $11 трлн и может увеличиться до $21 трлн.
Формула успешной борьбы, с точки зрения авторов, выглядит на первый взгляд не так сложно: ответственное руководство, гражданская сознательность, сильные и гибкие национальные и глобальные системы обеспечения и адекватные устойчивые инвестиции, а главное, правильно принятые решения и их своевременная реализация. Пока, правда, страны мира, похоже, не готовы к системным преобразованиям — они лишь принимают временные меры, реагируя на меняющуюся ситуацию.
Галина Дудина