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22:59 (мск), источник: Коммерсантъ

«Росатом» отрицает существование урановых могильников в России

Россия не занимается захоронением так называемых урановых хвостов, или отходов обогащения урана из Европы, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Она их тщательно перерабатывает для будущего использования, сказал он.

Источник: Reuters

«Мы ничего не захораниваем. Вообще ОГФУ (обедненный гексафторид урана) накоплено достаточно много в Российской Федерации. Мы относимся к этому как к сырью завтрашнего дня. Мы накапливаем и поэтапно его перерабатываем», — сказал господин Лихачев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо сказать, что с точки зрения обогащения у нас лучшие технологии. И по отжиму из гексафторида урана нам равных нет. Оставшиеся материалы через обесфторивание превращаются в плавиковую кислоту, активно используемую в химической промышленности. Это, конечно, не захоронения, это многоуровневая тщательная переработка», — сообщил глава «Росатома». Он отметил, что реализация коммерческих контрактов с европейскими странами проходит под общественным контролем.

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Возникающие при обогащении урана отходы отправляют из Германии в Россию с 2019 года. «Росатом» неоднократно называл сообщения о ввозимых в Россию радиоактивных отходах фейком. В госкорпорации уточняли, что иностранный обедненный уран ввозится в страну не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта с его последующим вывозом обратно за рубеж.

В «Экозащите» заявляют: несмотря на то, что отходы ввозят для дообогащения, большинство отходов остается в стране навсегда. Вывоз урановых отходов из Европы в Россию разрешен до 2023 года.

Кроме того, в конце 2019 года «Гринпис России» зафиксировал превышение допустимого уровня радиационного загрязнения земли на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье, где должна появиться Юго-Восточная хорда. Исследования выявили, что большая активность содержится на глубине около полуметра — это загрязнение грунта вследствие деятельности завода, который входит в «Росатом».

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