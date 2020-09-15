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02:00 (мск), источник: Известия

Дефицит вертолетов в регионах может достичь почти 250 машин

Для обновления вертолетного парка российским авиакомпаниям, работающим в регионах, потребуется около 248 новых машин до 2024 года, рассказали «Известиям» в Минтрансе. Из них 36 необходимо для Дальнего Востока. В Минпромторге отмечают, что вертолетный парк России остается одним из старейших в мире, его средний возраст превышает 25 лет.

Источник: РИА "Новости"

Из бюджета потребуется несколько миллиардов рублей, полагает источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения мер поддержки.

Ведомства совместно с Минвостокразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина прорабатывают поправки к постановлению правительства № 1212, которые позволят субсидировать поставки новой вертолетной техники авиакомпаниям.

В правительстве Республики Саха (Якутия) рассказали «Известиям», что в течение ближайших четырех лет рассчитывают на поставку работающим в регионе авиакомпаниям 11 новых вертолетов.

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В правительство также поступило предложение поставщика двигателей компании «Борисфен» организовать в Подмосковье площадку по сборке двигателей АИ-450М-Б для дальнейшей ремоторизации легких советских вертолетов Ми-2.

Представители предприятия считают, что до 2024 года регионам понадобится 400 вертолетов, и холдинг «Вертолеты России» не сможет покрыть весь спрос, а ремоторизация поможет покрыть его часть. Однако в Минпромторге уверены, что замена двигателя не гарантирует безопасной эксплуатации вертолетов данного типа, из-за высокого износа фюзеляжей, устаревшего бортового оборудования и самой конструкции машины.

В ведомстве считают единственным решением проблемы поставку эксплуатантам новых вертолетов российского производства. Имеющиеся в РФ производственные мощности позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос на вертолетную технику во всех классах — от легких Ка-226Т и «Ансатов» до тяжелого Ми-38 и сверхтяжелого Ми-26.

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