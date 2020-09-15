Дефицит вертолетов в регионах может достичь почти 250 машин

Из бюджета потребуется несколько миллиардов рублей, полагает источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения мер поддержки.
Ведомства совместно с Минвостокразвития по поручению премьер-министра Михаила Мишустина прорабатывают поправки к постановлению правительства № 1212, которые позволят субсидировать поставки новой вертолетной техники авиакомпаниям.
В правительстве Республики Саха (Якутия) рассказали «Известиям», что в течение ближайших четырех лет рассчитывают на поставку работающим в регионе авиакомпаниям 11 новых вертолетов.
В правительство также поступило предложение поставщика двигателей компании «Борисфен» организовать в Подмосковье площадку по сборке двигателей АИ-450М-Б для дальнейшей ремоторизации легких советских вертолетов Ми-2.
Представители предприятия считают, что до 2024 года регионам понадобится 400 вертолетов, и холдинг «Вертолеты России» не сможет покрыть весь спрос, а ремоторизация поможет покрыть его часть. Однако в Минпромторге уверены, что замена двигателя не гарантирует безопасной эксплуатации вертолетов данного типа, из-за высокого износа фюзеляжей, устаревшего бортового оборудования и самой конструкции машины.
В ведомстве считают единственным решением проблемы поставку эксплуатантам новых вертолетов российского производства. Имеющиеся в РФ производственные мощности позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос на вертолетную технику во всех классах — от легких Ка-226Т и «Ансатов» до тяжелого Ми-38 и сверхтяжелого Ми-26.