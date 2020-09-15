Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 сентябряПодписание русско-византийского договора, первое применение танков в боевых действиях, день рождения Агаты Кристи и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
8«Неверующих людей не существует»
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
09:27 (мск), источник: РИА Новости

Часть съедобных грибов признали опасными

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Дождливая осенняя погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство. Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал радио Sputnik, что ни в коем случае нельзя собирать в лесу.

Источник: jarmoluk/СС0

Повышенная скорость роста грибов в дождливую осеннюю погоду — это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны можно насобирать большее количество, с другой стороны, грибы быстрее «взрослеют» и становятся непригодными для еды.

Новость
Ученые составили список смертельно опасных продуктов

«Если мы собираем грибы, чтобы максимально вытащить их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях — надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее», — рассказал радио Sputnik Михаил Вишневский.

Старые грибы не только теряют гастрономическую привлекательность, но и теоретически могут оказать токсическое воздействие на организм человека. Но на практике такое вряд ли возможно.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб», — считает биолог.

Если вы случайно все-таки взяли червивый гриб, то избавление от личинок его не «спасет», говорит Михаил Вишневский.

«Потенциальную угрозу представляют не сами личинки в грибах, а их выделения. Они остаются в прогрызенных ходах внутри гриба. После там начинают селиться плесень, бактерии, одноклеточные патогенные организмы и так далее. Даже если удастся какими-то средствами выгнать самих личинок, то от выделений внутри грибов не избавиться», — уточнил биолог в интервью радио Sputnik.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе от России
Ученые обнаружили нейтрализующий коронавирус белок
Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Сочи. Главное
В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
В сухопутные войска поступят «Супер-Панцири»
Зеленский назвал причину возможного «майдана» в Белоруссии
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Тайские блогеры - миллионники
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
Сегодня главная презентация Apple: что НЕ покажут Чего ждать от первого осеннего анонса
Авто
Новый Kia Rio – объявлены все цены Бестселлер корейской марки получил более агрессивную внешность и чуть подорожал
Кино
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020» Стартовал один из главных российских киносмотров
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Тайские блогеры - миллионники
12 причин, почему все так любят Таиланд
Щедрая выплата всем пенсионерам в 2020: поспеши
Дом
None
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
None
None
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь