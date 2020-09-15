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09:45 (мск), источник: РИА Новости

Найдены причина неудачливости россиян и способ это исправить

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Причина большинства неудач россиян скрыта в излишней скромности, которая граничит с болезненным синдромом самозванца. Как это исправить, рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

Источник: steve_a_johnson/CC0

Синдром самозванца — это болезненное наследие синдрома отличника, с которым многие россияне сталкиваются в детстве. Из-за такого отклонения взрослому человеку начинает казаться, что все его достижения, успехи и повышения достались ему незаслуженно, случайно.

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«В основе синдрома самозванца страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит какими-то  внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдет какое-то  низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что все так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя», — пояснил в беседе с радио Sputnik психолог Сергей Ключников.

Вылечить синдром самозванца и вместе с ним нежелание становиться успешным — можно. Для этого придется начать рисовать «звездочки на фюзеляже», уверяет Сергей Ключников.

«Это лечится. Человек может и сам себя вылечить, но если очень сложно, то надо проконсультироваться со специалистом. В первую очередь, надо принять саму ситуацию и понять, что вы не один переживали такие чувства. Во-вторых, надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать “звездочки на фюзеляже”. Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то ее надо фиксировать и подтверждать», — рассказал психолог в интервью радио Sputnik.

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