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13:25 (мск), источник: РИА Новости

И снова карантин. Побит новый коронавирусный рекорд

РИА Новости, Софья Мельничук. Последние данные Всемирной организации здравоохранения неутешительны: 307,9 тысячи заболевших COVID-19 за сутки. В лидерах по-прежнему США и Бразилия, но вскоре их может потеснить Индия. Израиль уходит на карантин, а в Европе выявляют все больше инфицированных. Какие страны никак не поборют вирус, разбиралось РИА Новости.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:22 MSK, 15.09
Инфицировано1 073 849+5 529
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
2.0915.09
Скончалось18 785+150
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
2.0915.09
Выздоровело884 305+5 605
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
2.0915.09
Инфицировано29 306 931+276 873
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
2.0915.09
Скончалось929 026+4 212
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
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9282
9.09
4961
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6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
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14.09
3660
15.09
4449
2.0915.09
Выздоровело19 881 668+233 362
2.09
254501
3.09
219681
4.09
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6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
2.0915.09
Источник: AFP 2020

Очередной рекорд

Америка — и Северная, и Южная — абсолютный рекордсмен: более 14,7 миллиона случаев, по данным ВОЗ. Крупнейшие государства двух континентов — США и Бразилия — на первых строчках в печальном рейтинге. Там ежесуточно по 40 тысяч новых диагнозов.

В США — вспышки в университетских кампусах. За минувшие выходные резкий рост отметили в одиннадцати штатах. И речь вовсе не о Калифорнии, Флориде и Техасе, пострадавших от коронавируса больше всего.

Президент Дональд Трамп обещает, что распространение болезни вот-вот прекратится, но компьютерная модель вашингтонского Института показателей и оценки здоровья сулит катастрофическую зиму.

По расчетам, к январю число погибших от COVID-19 достигнет 415 тысяч, а в худшем случае — 600 тысяч.

Солдаты бразильских Вооруженных сил во время дезинфекции муниципального рынка в Белу-Оризонти, Бразилия | Источник: AFP 2020

Однако по темпам заражений лидирует Индия. В середине августа там заболевали 65 тысяч человек в день, а спустя месяц — по 90 тысяч.

Пандемия не дает расслабиться и властям европейских стран, где готовятся ко второй волне. Непростая ситуация в Азии: статистика ухудшается в Китае, Японии и Гонконге. Из-за религиозной и политической активности кривая пошла вверх и в Южной Корее.

Но до сих пор ни одно государство не объявило о повторном локдауне. Исключение — Израиль.
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«Корона-царь» против праздников

С пятницы, 12 сентября, до 9 ноября страну ставят на паузу. Все школы, кроме специальных, закрываются. Прекращают обслуживание рестораны, торговые центры, развлекательные заведения. Прогулки — только возле дома, не дальше пятисот метров. Работают аэропорты и некоторые частные предприятия, которые следуют так называемому протоколу багровой ленты — сотрудники носят маски, держатся на расстоянии в два метра и регулярно измеряют температуру.

Карантин совпадает с началом торжеств по поводу еврейского нового года. Рош ха-Шана в 2020-м приходится на 18 сентября. Затем 28 сентября — Йом-Киппур, а завершится изоляция праздником Симхат-Тора. Власти обещали до выходных объявить о дополнительных правилах поведения в эти дни.

«Я знаю, эти шаги тяжелы, к такому мы не привыкли — не сможем отметить праздники всей семьей, — объяснялся премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. — Но, если не соблюдать эти элементарные меры, вирус будет расползаться… Все, кто не следует правилам, вредят людям».

Израильские ортодоксальные евреи молятся на открытом воздухе в Ашдоде, Израиль | Источник: Reuters

Из-за эпидемии обострились отношения между светскими и религиозными израильтянами. Гнев верующих обрушился на уполномоченного по делам коронавируса Министерства здравоохранения Ронни Гамзу, которого уже прозвали «корона-царем». Он заявлял, что 80 процентов недавно заболевших — жители ультраортодоксальных районов.

Такая статистика и заставила власти задуматься о локдауне на период главных религиозных праздников.

Решение далось кабинету министров нелегко, жаркая дискуссия длилась около семи часов. «Хочешь устроить карантин на праздники, чтобы люди не молились? Мы этого не допустим», — грозился министр строительства и бывший глава Минздрава Яков Лицман. Против локдауна высказывались и другие члены кабмина. Министр энергетики Юваль Штайнц вопрошал, почему тревогу бьют только сейчас, когда больницы почти заполнены, а не месяц-два назад.

Особо недовольны в экономических ведомствах. Глава Минфина Исраэль Кац упрекнул коллег из Минздрава в плохой работе. Из-за этого теперь сильно пострадает бизнес.

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Вторая волна

В Европейских странах тоже ситуация невеселая. Во Франции 12 сентября обновился рекорд суточного прироста — 10,5 тысячи человек.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил «очевидное ухудшение», и такая ситуация, скорее всего, сохранится несколько месяцев. Он, однако, ничего не сказал о новых ограничительных мерах. Цель властей сейчас — не допустить повторного локдауна и ужиться с вирусом с помощью масок, соблюдения дистанции и масштабного тестирования, пояснил он.

На другом берегу Ла-Манша, в Британии, с понедельника запрещены собрания численностью больше шести человек. Это связано с самым значительным с конца мая приростом инфицированных — за три дня, с пятницы по воскресенье, заразились более десяти тысяч подданных королевства.

Люди в парке Лондона, Великобритания | Источник: Reuters

О «правиле шести» было известно заранее, поэтому британцы в выходные отправились на вечеринки и прогулки. Кое-где полиции пришлось разгонять тусовки. Так, в Ноттингемшире подростка оштрафовали на десять тысяч фунтов (970,7 тысячи рублей) за то, что он позвал в гости более 50 человек.

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Особый режим возвращает и Австрия, где, по словам канцлера Себастьяна Курца, началась вторая волна эпидемии — в день более тысячи заражений. Глава правительства предупредил об обязательности масок в общественных местах. При этом Курц не исключает более жестких мер, а прогнозы у него пессимистичные: ограничения вряд ли снимут до зимы.

В Испании — первой в Европе преодолевшей отметку в полмиллиона зараженных — заболеваемость растет с середины июля. Тогда в сутки выявляли не больше тысячи случаев, а 10 сентября прирост перевалил за десять тысяч человек.

Новый антилидер

Власти Индии готовы в экстренном порядке одобрить вакцину от COVID-19 на фоне резкого увеличения смертельных исходов — около тысячи человек в день. Всего вирус унес жизни почти 80 тысяч индийцев.

Столь стремительно он распространяется в стране лишь с июля. С начала эпидемии до середины лета зафиксировали один миллион инфицированных. С 17 июля за три недели прибавилось еще столько же.

Отметку в три миллиона достигли за 16 дней, в четыре — за 12. По другим данным, еще в мае заразились почти 6,5 миллиона индийцев.
Медицинские работники берут мазки у рабочих мукомольного завода во время вспышки коронавирусной инфекции на окраине Ахмадабада, Индия | Источник: Reuters
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В Индии около 1,3 миллиарда человек. Смертность от коронавируса — 1,7 процента, в США — три процента, в Британии — 11,7%, в Италии — 12,6%. Однако многие в Индии умирают дома, а не в больницах. Более того, не каждый летальный исход в госпиталях официально добавляют к общему числу, потому что не все медицинские учреждения имеют доступ к порталу Министерства здравоохранения.

При этом тестирование до недавнего времени шло хаотично. В Дели, как и в некоторых других регионах, до июня не проверяли бессимптомных контактных. Только с сентября индийцам проводят тесты по требованию. Хотя количество анализов удвоилось, их все еще берут у одного из 100 тысяч индийцев. В тех же США на 100 тысяч тестируют 150 человек.

В марте в стране ввели строгий карантин, но под давлением власти смягчили ограничения в мае — нужно было спасать экономику. Несмотря на рост заболеваемости, в сентябре впервые за четыре месяца открылось метро, а с 21-го индийцам разрешат собираться до ста человек.

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