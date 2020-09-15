Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 сентябряПодписание русско-византийского договора, первое применение танков в боевых действиях, день рождения Агаты Кристи и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
50В Сети показали лучшие фото из путешествий
13:44 (мск), источник: РИА Новости

Мурашко сообщил о жалобах у привитых от COVID-19 добровольцев

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прививки сделали более 300 участникам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:22 MSK, 15.09
Инфицировано1 073 849+5 529
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
2.0915.09
Скончалось18 785+150
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
2.0915.09
Выздоровело884 305+5 605
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
2.0915.09
Инфицировано29 306 931+276 873
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
2.0915.09
Скончалось929 026+4 212
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
2.0915.09
Выздоровело19 881 668+233 362
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
2.0915.09
Источник: РИА Новости

«У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура».

Видео
Россия: Глава Минздрава Мурашко рассказал о жалобах участников в испытании вакцины от COVID-19

Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, «это то, что описано в инструкции» к препарату.

Вакцина «Спутник V», созданная специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), уже зарегистрирована и запущена в оборот. Пока она поступает в регионы небольшими партиями, но к декабрю темпы производства и поставок обещают нарастить. Массовая вакцинация запланирована на ноябрь.

Еще четыре препарата — два отечественных и два зарубежных — находятся в стадии регистрации. Это разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, института Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в ходе клинических испытаний вакцины «Вектора» «ЭпиВакКорона» у добровольцев не проявилось побочных эффектов, кроме болезненности в месте укола.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
Попова рассказала, сколько дней заразны переболевшие COVID-19
Страховщик рассказал о самой дорогой эвакуации из Турции
Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
Часть съедобных грибов признали опасными
Красная пустыня: Орегон после пожаров (фото)
Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
В Киргизии огромная гора сползла в ущелье на глазах у шахтеров
Hi-Tech
Долгожданный сервис пришел в Россию: раскрыты цены Совсем скоро популярный сервис заговорит с нами на одном языке
Кино
Чиповская, Хаматова, «Хандра»: звезды на премьерах «Кинотавра» Как прошли премьеры первых конкурсных фильмов на открывшемся на днях киносмотре в Сочи — смотрите в репортаже Кино Mail.ru
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Тайские блогеры - миллионники
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
12 причин, почему все так любят Таиланд
Щедрая выплата всем пенсионерам в 2020: поспеши
Дом
None
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
None
None
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь