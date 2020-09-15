Мурашко сообщил о жалобах у привитых от COVID-19 добровольцев

«У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура».
Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, «это то, что описано в инструкции» к препарату.
Вакцина «Спутник V», созданная специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), уже зарегистрирована и запущена в оборот. Пока она поступает в регионы небольшими партиями, но к декабрю темпы производства и поставок обещают нарастить. Массовая вакцинация запланирована на ноябрь.
Еще четыре препарата — два отечественных и два зарубежных — находятся в стадии регистрации. Это разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, института Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в ходе клинических испытаний вакцины «Вектора» «ЭпиВакКорона» у добровольцев не проявилось побочных эффектов, кроме болезненности в месте укола.