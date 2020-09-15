12:04 (мск), источник: РИА Новости
Попова рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19 человек
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Переболевший человек выделяет вирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала она на заседании президиума РАН.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших США, Россия — на четвертой строчке.
За всю пандемию в стране выявили 1 073 849 случаев COVID-19, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.