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12:04 (мск), источник: РИА Новости

Попова рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19 человек

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Переболевший человек выделяет вирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА Новости

«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <…>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала она на заседании президиума РАН.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших США, Россия — на четвертой строчке.

За всю пандемию в стране выявили 1 073 849 случаев COVID-19, умерли 18 785 человек. За последние сутки прирост составил 5529 пациентов, при этом у четверти из них болезнь протекает без симптомов.

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