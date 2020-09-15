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13:41 (мск), источник: РИА Новости

Страховщик рассказал о самой дорогой эвакуации из Турции

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Один из самых дорогих страховых случаев произошел в этом году в Турции, расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации в сумме 39 970 долларов взяла на себя компания, сообщает АТОР.

Источник: AP 2020

Как рассказал представитель фирмы, туристка из России, прилетевшая на отдых в Турцию из одного из регионов Поволжья, в день обратного вылета домой потеряла сознание. Женщину срочно доставили в госпиталь, в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз «кровоизлияние в головной мозг». Пациентка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Россиянке была проведена высокотехнологичная операция. Через неделю ее состояние улучшилось, и страховая компания приступила к организации транспортировки бортом санитарной авиации из Антальи к месту дальнейшего лечения в России. В настоящий момент туристка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать надлежащую врачебную помощь.

В компании уточнили, что расходы на организацию транспортировки путешественницы из Турции в Россию спецбортом санавиации составили 26 700 долларов, а траты на госпитализацию в реанимационное отделение, оперативное вмешательство, диагностику и лечение — еще 13 270 долларов. В итоге общая сумма по страховому случаю оказалась почти три миллиона рублей.

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