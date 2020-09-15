Страховщик рассказал о самой дорогой эвакуации из Турции

Как рассказал представитель фирмы, туристка из России, прилетевшая на отдых в Турцию из одного из регионов Поволжья, в день обратного вылета домой потеряла сознание. Женщину срочно доставили в госпиталь, в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз «кровоизлияние в головной мозг». Пациентка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Россиянке была проведена высокотехнологичная операция. Через неделю ее состояние улучшилось, и страховая компания приступила к организации транспортировки бортом санитарной авиации из Антальи к месту дальнейшего лечения в России. В настоящий момент туристка находится в специализированном медицинском учреждении в своем регионе и продолжает получать надлежащую врачебную помощь.
В компании уточнили, что расходы на организацию транспортировки путешественницы из Турции в Россию спецбортом санавиации составили 26 700 долларов, а траты на госпитализацию в реанимационное отделение, оперативное вмешательство, диагностику и лечение — еще 13 270 долларов. В итоге общая сумма по страховому случаю оказалась почти три миллиона рублей.