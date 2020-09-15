Могут ли коллекторы писать в мессенджеры?

К концу этого года доля проблемных долгов в России может вырасти до 15%, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P. В денежном эквиваленте это почти 11 триллионов рублей.
К проблемным долгам относятся те, выплаты по которым не осуществляются в течение 90 дней. Есть и безнадежные кредиты, которые не обслуживаются в течение 360 дней. К должникам, пропускающим платежи по займам, приходят коллекторы — они действуют как агенты по поручению кредитора либо выкупают долг у банка и уже сами выступают в качестве кредитора. Коллекторы имеют право взаимодействовать с должниками разными способами. А могут ли они писать в мессенджеры? АиФ.ru спросил у юристов.
Могут, но с ограничениями
Права коллектора прописаны в рамках кредитного договора, который заемщик подписывает при получении заёма. Обычно в договоре не конкретизируется, с помощью каких видов связи кредитор может взаимодействовать, однако закон строго очерчивает, в какое время и сколько раз коллектор может контактировать с неплательщиком. Например, звонить он может только с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники, не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, говорит адвокат Липовецкая Ирина.
Коллекторы могут писать должникам в мессенджеры, но тоже с ограничениями. «Законом предусмотрено право коллекторов взаимодействовать с должниками в том числе посредством текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Интернет относится к одной из разновидностей электросвязи, в связи с чем передача коллекторами сообщений в мессенжерах через интернет является законной», — объясняет адвокат Владимир Постанюк.
Эксперт по банкротству физических лиц юридической компании Марат Хасянов перечисляет ограничения на сообщения в мессенджеры со стороны коллекторов: нельзя писать (звонить, отправлять голосовые сообщения) более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, более шестнадцати раз в месяц. Кроме того, не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов. «Да, коллектор должен сообщить ФИО, контактный номер, а также сведения о наличии просроченной задолженности», — отмечает эксперт.
А можно ли отказаться от общения с коллекторами?
По словам Липовецкой, если банк продал долг коллектору, он обязан уведомить об этом должника в течение 30 рабочих дней. Если финансовое учреждение этого не сделало, от общения с коллекторами можно отказаться.
«Если официальное письмо не приходило, а вам в мессенджер пишет коллектор, следует проверить, входит ли это коллекторское агентство в государственный реестр. Если в реестре их нет, это могут быть мошенники. Если вы не хотите общаться с коллекторами, нужно направить им заявление определенной формы и отказаться от взаимодействия. Закон № 230-ФЗ позволяет это сделать, если прошло четыре месяца с момента просрочки платежа. Нарушение повлечет для коллектора штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — рассказывает Липовецкая.
Взаимодействовать с родственниками/друзьями/коллегами должника коллектор вправе, только если на это было дано согласие должника (обычно кредитор получает его при заключении договора заёма). Такое согласие также можно отозвать в любое время вне зависимости от даты начала просрочки, добавляет Владимир Постанюк. Более того, третьи лица вправе самостоятельно выразить несогласие на общение с коллектором.
«Отказ должника от взаимодействия и несогласие третьего лица выражаются путем направления уведомления через нотариуса, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку», — указывает адвокат.
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