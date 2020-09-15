Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»

Условия на Венере являются «сущим адом», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на фоне сообщений американских и британских ученых об открытии биомаркеров на планете. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Рогозина, обнаружение фосфинов в атмосфере Венеры еще не является прямым доказательством наличия там жизни. «Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — сказал глава «Роскосмоса».
Глава космического агентства также отметил, что у России в программе до 2030 года восстановление исследований второй от Солнца планеты совместно с США — проект «Венера-Д». При этом в «Роскосмосе» не исключают и собственную миссию на Венеру.
Считаем, что Венера — это все-таки русская планета.
Дмитрий Рогозинглава «Роскосмоса»
Ранее группа астрономов во главе из Кардиффского университета в Великобритании и Массачусетского университета в США опубликовала исследование об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина — ядовитого газа, который может считаться признаком наличия жизни на планете.
На Земле фосфин является следствием антропогенной деятельности, а также вырабатывается некоторыми анаэробными организмами — бактериями, грибами, водорослями, червями. Среди других источников газа могут быть метеориты, молнии и извержения вулканов.
Ученые отметили, что вулканическая активность, молнии и метеориты не могут привести к образованию значительного количества фосфина в атмосфере Венеры, поэтому его можно считать биомаркером.
Глава NASA Джим Брайденстайн назвал обнаружение газа на планете важным событием в процессе поисков внеземной жизни.
Миссия «Венера-Д» запланирована на 2027−2029 годы. Научная программа проекта предполагает изучение строения поверхности и атмосферы планеты, сейсмической и электромагнитной активности.
Пока что она не получила финансирования с российской стороны — на реализацию необходимо около 17 млрд руб. в течение ближайших десяти лет.