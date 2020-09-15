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15:15 (мск), источник: РБК

Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»

Такое заявление Рогозин сделал на фоне открытия вероятного биомаркера на планете. Он напомнил, что Россия планирует совместную с США миссию к Венере, но не исключил и собственную программу.

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Условия на Венере являются «сущим адом», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на фоне сообщений американских и британских ученых об открытии биомаркеров на планете. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Рогозина, обнаружение фосфинов в атмосфере Венеры еще не является прямым доказательством наличия там жизни. «Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад», — сказал глава «Роскосмоса».

Глава космического агентства также отметил, что у России в программе до 2030 года восстановление исследований второй от Солнца планеты совместно с США — проект «Венера-Д». При этом в «Роскосмосе» не исключают и собственную миссию на Венеру.

Видео
Ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Считаем, что Венера — это все-таки русская планета.
Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса»

Ранее группа астрономов во главе из Кардиффского университета в Великобритании и Массачусетского университета в США опубликовала исследование об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина — ядовитого газа, который может считаться признаком наличия жизни на планете.

На Земле фосфин является следствием антропогенной деятельности, а также вырабатывается некоторыми анаэробными организмами — бактериями, грибами, водорослями, червями. Среди других источников газа могут быть метеориты, молнии и извержения вулканов.

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Ученые отметили, что вулканическая активность, молнии и метеориты не могут привести к образованию значительного количества фосфина в атмосфере Венеры, поэтому его можно считать биомаркером.

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал обнаружение газа на планете важным событием в процессе поисков внеземной жизни.

Миссия «Венера-Д» запланирована на 2027−2029 годы. Научная программа проекта предполагает изучение строения поверхности и атмосферы планеты, сейсмической и электромагнитной активности.

Пока что она не получила финансирования с российской стороны — на реализацию необходимо около 17 млрд руб. в течение ближайших десяти лет.

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