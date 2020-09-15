17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский художник создает миниатюрные картины, вырезая их из листьев
Каждая работа занимает у него несколько часов.
Художник из Японии, работающий под псевдонимом lito_leafart, уже несколько лет занимается тем, что вырезает из зеленых листьев необычные картины. Обычно сюжеты для своих работ японец берет из популярных сказок, фильмов и окружающей природы и тратит на каждый лист по несколько часов.
По словам lito_leafart, изначально он использовал искусство в качестве терапии, как как страдает СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).
Вырезание крошечных фигурок помогает ему с концентрацией и усидчивостью. А популярность его работ в Instagram поднимает ему настроение и вдохновляет на новые сюжеты.
Екатерина Гура