Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
12Неорганическое соединение: почему Богории нельзя встречаться с Баринго
17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский художник создает миниатюрные картины, вырезая их из листьев

Каждая работа занимает у него несколько часов.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Художник из Японии, работающий под псевдонимом lito_leafart, уже несколько лет занимается тем, что вырезает из зеленых листьев необычные картины. Обычно сюжеты для своих работ японец берет из популярных сказок, фильмов и окружающей природы и тратит на каждый лист по несколько часов.

По словам lito_leafart, изначально он использовал искусство в качестве терапии, как как страдает СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

Вырезание крошечных фигурок помогает ему с концентрацией и усидчивостью. А популярность его работ в Instagram поднимает ему настроение и вдохновляет на новые сюжеты.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»
Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
Часть съедобных грибов признали опасными
Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Красная пустыня: Орегон после пожаров (фото)
Оленя, гуляющего вдоль трассы, засняли на видео в Бурятии
В Киргизии огромная гора сползла в ущелье на глазах у шахтеров
Gnezdo.ru
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Тайские блогеры - миллионники
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Hi-Tech
Виниловые пластинки вернулись. Что происходит Этот носитель никогда не стареет, а все остальное замещают стриминги
Кино
Питт и Энистон воссоединились на экране впервые за 19 лет Актеры приняли участие в живых чтениях комедии 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр 2020 307
Про одежду 292
Поэтический конкурс № 18 («Семеро смертных»). Голосование 236
Причины ухода из семьи ......... 212
Леди
Умная техника и все для твоей красоты: бюджетные товары (фото) Запоминай лучшие способы сэкономить.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь