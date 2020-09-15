20:30 (мск), источник: Газета.Ру
Континент без ковида: как пандемия изменила Антарктиду
Как живут и работают члены антарктических экспедиций в пандемию.
Среди всех континентов лишь на одной Антарктиде не выявлено ни одного больного коронавирусной инфекцией. Между тем приближается октябрь — время, когда ученые покидают полярные станции, а на их место прибывает новая смена. В связи с этим научное сообщество обеспокоено тем, чтобы не допустить проникновение смертельного вируса на территорию Антарктики.
«Коронавирус, характеризующийся высокой смертностью и заразностью, в экстремальных и суровых условиях Антарктики с ограниченными возможностями медицинского обслуживания представляет собой высокий риск с потенциальными катастрофическими последствиями», — говорится в документе Совета управляющих национальных антарктических программ, опубликованном агентством Associated Press.
Так, в Минприроды РФ рассказали, что активно идет подготовка к 66-й российской экспедиции. Там подчеркнули, что мероприятия проходят в особых условиях. При этом рассматриваются несколько вариантов проведения экспедиции: с работами на сезонных базах или без них, а также с использованием одного или двух судов.
Отбор в состав экспедиции ведется на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Совета управляющих национальных антарктических программ. После зачисления в состав все члены экипажа и экспедиции пройдут двухнедельный карантин с полной изоляцией на судне под наблюдением судового врача и врачей станций. Затем все участники сдадут анализ на COVID-19 с использованием портативных
При этом даже при сокращенном варианте на экспедиционном российском судне «Академик Федоров» в Антарктиду отправятся не менее 200 человек, сообщили в Минприроды. В то же время Новая Зеландия отправит только 100 человек вместо привычных 350, заявила исполнительный директор организации Antarctica New Zealand Сара Улильямсон порталу Euronews. Африканские же страны и вовсе перенесли свои программы на 2021 и 2022 годы, также рассказал директор службы поддержки Антарктики в Южной Африке Ниш Деванунтан.
США в свою очередь отправляют треть своего обычного персонала, что безусловно негативно скажется на исследованиях, заявила Euronews руководитель отдела антарктических наук американской программы Национального научного фонда Александра Изерн. Страна также планирует увеличить медицинские запасы для своих ученых, сообщила руководитель отдела логистики антарктической программы США Стефани Шорт.
«Мы перепланировали весь исследовательский сезон за считанные недели, столкнувшись с высочайшим уровнем неопределенности, который я видела за свою 25-летнюю государственную карьеру», — сказала она.
«При этом мы стараемся изо всех сил поддерживать их настроение», — отметил главный координатор антарктической программы США Энтони Герман.
Несмотря на то что пандемия не затронула Антарктиду, карантинные меры на континенте ввели еще в марте 2020 года. Так, командам круизных лайнеров запретили выходить на берег, а экспедиционные команды, расположенные рядом, обязали приостановить посещения и общественные мероприятия.
Командующий
Его слова подтвердил и директор Чилийского антарктического института Марсело Картес. «Нам несложно соблюдать карантин. Местные базы редко контактируют между собой и находятся на больших расстояниях друг от друга, дорога занимает много времени. Очень мала вероятность, что если
Между тем административный координатор Кери Нельсон с американской станции Палмер заявляла телеканалу CNN, что в Антарктиде нет человека, который бы не радовался тому, что остается в безопасности, в то время как весь мир охвачен пандемией.
Мы
по-прежнемуможем общаться по желанию, без страха, давать пять и обниматься, когда нам заблагорассудится, сидеть близко друг к другу. Нам не нужно со страхом реагировать на то, как кто-токашляет.
Помогающий в исследованиях ученым полевой гид Роберт Тэйлор с британской станции в свою очередь подчеркивал, что работники станций в Антарктиде оказались в ситуации, когда свободы у них больше, чем было бы, если бы они остались дома. Тейлор отмечал, что им чрезвычайно повезло, что они могут продолжать привычную жизнь и работу. «Мы можем кататься на лыжах, нормально общаться, бегать, пользоваться тренажерным залом — все в разумных пределах», — пояснял он.
Вместе с тем менеджер американской станции Эрин Херд заявила Associated Press, что намного сложнее вернуться в мир, охваченной пандемией, чем находиться в полярной экспедиции. «Честно говоря, будет очень странно приехать домой — как будто на другую планету. Будет трудно не подбежать и не обнять друзей», — заключила она.