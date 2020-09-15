«Утонувший Голландец»: на дне Балтики нашли второй за два года старинный корабль-загадку
16 июля этого года члены финского объединения любителей дайвинга и истории Badewanne, ищущие затонувшие на Балтике боевые корабли двух мировых войн, совершили очередное погружение в горловине Финского залива, в месте, где эхолот показал на дне какое-то небольшое судно.
Источник:BADEWANNE.FI
На 85-метровой глубине их ждал самый большой сюрприз за годы работы.
Мы пришли в изумление, когда вместо минного тральщика или шхуны увидели практически целый голландский флейт!
Юха Флинкман
Участник группы, морской биолог
В первой половине XVII века грузовые суда этого типа звались «королями балтийской торговли».
Флинкман и его коллеги предполагают, что судну, должно быть, лет четыреста.
В июле 2019 года при прокладке подводного газопровода по дну Ботнического залива был найден еще более старый деревянный корабль, современник Колумба — и тоже превосходно сохранившийся!
Пошли на дно целыми
Обе находки объединяет загадочность.
На кораблях нет ни останков экипажей, ни грузов. В те времена морским судам не всегда давали имена и уж точно не писали их на борту, так что установить точное время постройки, владельцев и маршруты тоже не представляется возможным.
По словам ученых из Badewanne, эта находка - их самая большая удача за последние 85 лет | Источник:BADEWANNE.FI
«По конструкции можно судить, что наш корабль — голландский. Мы не знаем ни порта его назначения в восточной Балтике, ни шел ли он «туда» или «обратно», — говорит Флинкман.
Но главное — неизвестна причина их гибели. Повреждений на корпусах нет. У корабля, найденного в 2019 году, сохранились и мачты, у второго они валяются рядом на дне. Но случилось это, как считают в Badewanne, в результате траления моря в XX веке.
Природный холодильник
Зато сохранности обоих кораблей имеется правдоподобное объяснение.
Холодная и бедная кислородом и слабосоленая балтийская вода неблагоприятна для морских организмов, которые, прежде всего, и разрушают затонувшие деревянные суда.
Балтика в этом смысле уникальна. В остальных морях и океанах затонувший деревянный корабль за несколько десятилетий либо полностью сгнивает, либо уходит в донный грунт.
Уникальные памятники
«Трал нанес лишь небольшой ущерб, — восхищается Юха Флинкман. — Он, вероятно, прошел от носа к корме, повредив лишь такелаж и типичную для флейтов высокую кормовую надстройку, да и то детали лежат рядом на дне. Вся обшивка на месте».
Четыреста лет назад корабли этого типа - флейты - были новым словом в кораблестроении | Источник:BADEWANNE.FI
«Затонувший корабль обладает всеми типичными особенностями флейта, включая конструкцию кормы. Похоже, что это образец раннего дизайна. Он дает уникальную возможность изучить развитие данного типа кораблей, ставшего инструментом тогдашней глобализации», — прокомментировал находку профессор морской археологии Стокгольмского университета Никлас Эриксон.
Первый корабль сохранился еще лучше. Осталась на месте даже шлюпка.
«В мире неизвестно ни одно судно той эпохи в таком же состоянии. Есть и древнее, но то просто доски и металлические части, а не целые корабли с мачтами и якорями», — заявил изучавший его профессор Родриго Пачеко-Руиз.
Вместительные и демократичные
В XVII веке в балтийской торговле господствовал голландский флот, а его главной «рабочей лошадкой» был флейт — трехмачтовый корабль с прямыми парусами, длиной до 40 метров и вместимостью 350−400 тонн.
Флейты были новым словом в кораблестроении — по трем причинам.
Во-первых, на балтийских флейтах впервые перестали устанавливать пушки, что резко увеличило грузоподъемность. Фактически, было положено начало четкому делению флота на боевой и торговый.
Во-вторых, ряд новинок в устройстве такелажа и управлении парусами уменьшил численность экипажа.
В-третьих, на флейтах капитан, боцман и кок не имели отдельных кают, а жили в общем кубрике позади грот-мачты и питались за одним столом с командой. Это, опять же, давало экономию места, но было необычно для эпохи, когда в обществе и особенно в морской службе царил иерархический дух.
Ученые называют загадкой тот факт, что на корабле нет никаких следов ни экипажа, ни грузов | Источник:BADEWANNE.FI
Badewanne и финское Агентство по культурному наследию собираются продолжить поиски на морском дне.
«Балтика, в том числе Финский залив — возможно, лучшее в мире место для морской археологии, — считает Юха Флинкман. — Тут веками пролегали торговые маршруты и шли морские сражения. Природные условия способствуют сохранности затонувших кораблей, а сравнительно небольшие глубины делают их доступными для современных ныряльщиков».
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Ученые исследуют артефакты затонувшего в Финском заливе корабля