Презентация Apple в сентябре-2020. iPhone не показали, но есть новые часы и iPad

Главной новой функцией часов Apple Watch Series 6 стало измерение уровня кислорода в крови. Этот параметр важен не только спортсменам для тренировок, но и обычным людям — низкий кислород в крови может провоцировать головные боли, плохое самочувствие и множество других симптомов.
Часы смогут предупредить, что этот показатель сильно упал, чтобы проветрить помещение или выйти на прогулку. Уровень кислорода будет замеряться постоянно, даже во время сна.
Работают часы на новом процессоре Apple S6 — он на 20% мощнее предыдущего. Благодаря новому чипу Series 6 умеют измерять изменение высоты над уровнем моря в режиме реального времени — например, это пригодится при подъеме в гору. Новый экран будет лучше расходовать заряд и учитывать освещение вокруг вас.
Впервые в истории линейки Apple Watch появятся в двух новых цветах — синем и красном. Синий цвет, по слухам, станет новым оттенком для линейки iPhone 12, которую должны представить в октябре. Также в дополнение к новым цветам представили новые ремешки: тканевые с плетением, плюс слитные силиконовые ремешки.
Отдельно презентовали функцию родительского контроля / семейный доступ. Она позволяет контролировать состояние носителя часов, даже если он не имеет айфона — достаточно синхронизации с родительским смартфоном.
Еще множество новых циферблатов, среди них — мемоджи.
Цена на новые часы стартует с 400 долларов, примерный ценник в России начинается с 36 990 рублей.
Также представили Apple Watch SE — это часы в корпусе от Watch Series 4 с процессором предыдущего поколения S5. Они совмещают в себе все современные функции из предыдущих часов, но без датчика измерения кислорода в крови.
Похоже, они не поддерживают режим с постоянно активным дисплеем, который появился в Apple Watch Series 5 — среди всего списка функций именно эта не заявлена. Информацию можно будет проверить только после презентации.
При этом Watch SE не стали самыми доступными часами в линейке Apple, они стоят $279 — 24 990 рублей. В продаже остаются Watch Series 3 за 17 990 тысяч рублей.
Два новых планшета: один из них с новым TouchID
Помимо этого в Купертино показали новый iPad Air. Он получил полностью новый дизайн с «безрамочным» экраном и сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу включения. В более дорогом iPad Pro, например, стоит сканер лица Face ID. У него стоит 10,9-дюймовый дисплей с разрешением 2360×1650 пикселей.
А еще iPad Air первым получил процессор Apple A14 — это первый на рынке мобильный процессор на 5-нанометровом техпроцессе. По слухам, такой же будет стоять во всей линейке iPhone 12. Процессор получил набор из четырех энергоэффективных и двух мощных ядер, а также четырехядерную графику.
Apple A14 оказался настолько мощным, что компания будет устанавливать его не только в планшеты и смартфоны, но и компьютеры на macOS. Скорее всего, это будет новый 12-дюймовый MacBook, о котором давно ходят слухи.
От iPad Pro новый «эир» унаследовал разъем USB Type-C — можно подключать камеры, накопители, мониторы и множество других аксессуаров. Помимо этого планшет получил несколько новых цветов: зеленый, голубой и розовый.
Цена на iPad Air начинается от $599 (от 55 990 рублей в России).
Также Apple обновился самый доступный планшет в линейке. iPad 8 работает на процессоре Apple A12 — такой же, например, стоит в iPhone XS/XR 2018 года. Он предлагает 10-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса Apple Pencil (первого поколения), «смарт"-коннектором для клавиатуры.
Цена — от $329 (примерно 29 990 рублей в России).
Новые OS
В ходе презентации генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что с 16 сентября пользователи смогут загрузить новые версии программного обеспечения на осви устройства. Речь идет об iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14.
Напомним, что iOS 14 включает в себя изменение главного экрана, самое масштабное со времен презентации первого iPhone. Теперь пользователи смогут использовать библиотеку приложений, где все установленные «аппы» будут группироваться по категориям. Пользователи же смогут удалять приложения с главной страницы или вообще скрывать целые страницы приложений, создавая специальные домашние экраны для работы или отдыха. Помимо этого изменились возможности виджетов: теперь можно менять их размер и положение на экранах смартфона. Другой новинкой стало компактное окно вызова, не закрывающее экран iPhone во время работы в другом приложении.
Что еще:
В промежутке между новыми часами и планшетом Apple уделили много времени сервису Apple One — он объединит большинство существующих подписок компании, плюс несколько новинок (к с сожалению, они не будут доступны в России).
Презентованы несколько тарифных планов. В самый доступный, индивидуальный, включены сервисы Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц (365 рублей). Помимо этого есть семейный тариф с теми же сервисами, но уже с 200 ГБ места в iCloud за $19,95 в месяц (525 рублей). Плюс такой подписки в том, что пользоваться ей смогут до шести членов вашей семьи. Наконец, максимальный тариф Premier включает Apple News и Fitness+, а также 2 ТБ в «облаке». Цена на него — $29,95 в месяц, но в России он не будет доступен.