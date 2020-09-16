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12:25 (мск), источник: Аргументы и факты

Человек-мем. Как Евгений Петросян стал главным синонимом шуток

16 сентября 1945 года родился Евгений Петросян — советский и российский конферансье, юморист, телеведущий, который сам стал синонимом шуток для своих поклонников и противников.

Источник: РИА "Новости"

В последние годы Евгений Петросян попадает в новости не из-за выхода новых эстрадных программ или телепередач с его участием, а из-за своей личной жизни. В 2018-м стало известно о его разводе с Еленой Степаненко — артисткой эстрады, с которой Петросян прожил почти 30 лет; развод сопровождался скандалами и взаимными выпадами супругов, дележкой нажитого за годы творчества состояния. Потом юморист и телеведущий вроде бы женился в пятый раз — на своей помощнице и директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года, у пары вроде бы родился ребенок (сами они отказываются говорить о своих отношениях). В общем, происходило всё то, что вызывает неподдельный интерес даже у тех, кто плохо понимает, о ком идет речь.

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Крестник тети Вали

Впрочем, не знать Евгения Петросяна в нашей стране, да и в странах бывшего СССР практически невозможно. Об отсутствии широкого признания можно было говорить на самом первом этапе карьеры артиста, но и тогда у советских зрителей была возможность увидеть Петросяна по телевизору.

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Евгений Петросян родился в Баку 16 сентября 1945 года; его настоящая фамилия — Петросянц, которая досталась ему от отца-армянина, а потом в чуть измененном виде стала творческим псевдонимом. После школы он отправился покорять Москву, окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства и уже в 17 лет впервые вышел на сцену в качестве конферансье; тогда Петросян оказался и на телевидении — вел вместе с телеведущей Валентиной Леонтьевой (тетей Валей из «Спокойной ночи, малыши») позабытую ныне молодежную передачу «В жизни раз бывает 18 лет», а в 1964-м ему доверили идущий в прямом эфире «Голубой огонек».

Петросян долго выступал в качестве конферансье с оркестром Леонида Утесова, вел вместе с мэтром программу «Перелистывая страницы»; в 1970-м выиграл Всесоюзный конкурс артистов эстрады, разделив награду со знаменитым дуэтом Романа Карцева и Виктора Ильченко. А в начале 70-х расстался с конферансом, переквалифицировавшись в юмористы.

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Тот ещё шутник

Вообще 70-е и 80-е были временем расцвета юмористического направления на советской эстраде.

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Конечно, Аркадий Райкин задал невероятно высокую планку юмора и сатиры, но новое поколение эстрадных юмористов старалось превзойти кумира миллионов — и у них даже получалось. В числе таких молодых и дерзких был и Петросян.

Он активно придумывал новые художественные формы в жанре, юморески и сценарии программы для него писали Григорий Минников, Аркадий Хайт и Лион Измайлов. В конце 70-х Петросян создал Театр эстрадных миниатюр, в котором был и администратором, и хранителем традиций юмора, и главным актером. Уже в 80-е он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, чтобы самому ставить свои шоу.

С концертами Петросян без преувеличения объездил всю страну — и везде его выступления собирали аншлаги. Конечно, тогда это было в порядке вещей, но и много позже полные залы набивались на выступления далеко не всех коллег Петросяна по цеху. Он всё равно был в числе лучших.

Весь вечер в телевизоре

В принципе, можно сказать, что своей популярностью и узнаваемостью Евгений Петросян обязан как раз своему постоянному присутствию на телевидении. Еще в 70-е он придумал и сам вел «Вечера юмора» — позже их сменила легендарная программа «Вокруг смеха»; он появлялся в «Утренней почте» и в «Аншлаге» Регины Дубовицкой. Позже, в 90-е и нулевые, сложится ощущение, что Петросян есть на всех каналах — на разных кнопках выходили его сольные передачи, транслировались его концерты; разумеется, шла и знаменитая «Смехопанорама», которая вообще продержалась в эфире четверть века — с 1994-го по 2019-й.

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Но в какой-то момент зритель, что называется, «переел» Петросяна. Программы с его участием высмеивались в набиравших силу соцсетях, причем подчас очень жестко. Не отставало и новое поколение российских юмористов — про патриарха отечественного юмора шутили в КВН, а потом — в «Comedy Club», в «ОСП-студии» и в «Большой разнице»; где только не шутили. Появился даже глагол «петросянить» — то есть несмешно шутить, да и псевдоним «Петросян» стал почти что синонимом плохого юмора. Самого Петросяна обвиняли в воровстве шуток из интернета — правда, ни одно из этих обвинений не было подкреплено доказательствами.

Количество и качество шуток

Доподлинно неизвестно, как Евгений Петросян относился ко всей этой суете вокруг себя. В комментариях он отшучивался — мол, это мои шутки слишком быстро попадают в эти ваши интернеты, вот и создается обманчивое впечатление воровства. Что касается неологизмов, то реакция на них была более суровой.

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«Никогда ни один зритель, побывавший на концерте, не позволил себе так мыслить и так обозначать эти понятия. Говорить о том, что Петросян шутит не смешно, глупо и бездарно. Достаточно сходить на его концерты и убедиться в обратном, — написано от лица Петросяна на его официальном сайте в 2010 году. — Этот “плохой шутник” шутил за свою жизнь в таком количестве и качестве, которое мало кому снилось».

Разумеется, заслуги Петросяна подвергать сомнению бессмысленно — он народный артист РСФСР, а его заслуги в популяризации юмора достаточно высоки, а посещаемость концертов и рейтинги программ говорят о его популярности лучше любых заметок в интернете. Впрочем, и неологизм «петросянить» тоже есть — и если абстрагироваться от обидно смысла, вкладываемого в это слово, оно тоже свидетельствует о популярности. Просто вот такой своеобразной.

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