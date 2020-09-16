Астрономы объявили о начале нового солнечного цикла

Колебания числа пятен на диске Солнца — самое заметное проявление цикла активности светила. Сами пятна люди замечали с древности, астрономы начали их регулярно наблюдать в XVI веке, но только в 1843 году Рудольф Вольф открыл 11-летний цикл. Он смог восстановить эту циклическую последовательность до середины XVIII века, до 1749 года, когда начался цикл, которому был присвоен номер 1.
Появление пятен — зон с очень сильными магнитными полями, которые выглядят более темными — связано с «горизонтальной» компонентой солнечного магнитного поля. Помимо дипольного поля, похожего на земное, у Солнца есть горизонтальная компонента поля, которая появляется из-за разной скорости вращения внешних и внутренних слоев. Когда внешние опережают внутренние, они тянут за собой силовые линии магнитного поля, формируя горизонтальную компоненту. В зонах, где трубки этого поля выходят на поверхность, и возникают солнечные пятна.
Большое количество солнечных пятен сопровождается другими проявлениями солнечной активности: рентгеновскими вспышками, корональными выбросами массы, корональными дырами. Эти явления приводят к возмущениям в солнечном ветре, что в свою очередь влияет на магнитное поле Земли, порождая геомагнитные бури и полярные сияния.
В периоды, когда пятен мало или вовсе нет — во время минимума солнечного активности, — все эти события сходят на нет.
Затем пятна появляются снова, активность начинает расти, но это уже пятна нового солнечного цикла — они имеют противоположную магнитную полярность и возникают ближе к полюсам, а затем, по мере «старения» цикла, опускаются все ниже к экватору.
В 2018 году начался минимум солнечной активности, когда неделями на Солнце не появлялось ни одного пятна, а в феврале 2019 года уровень коротковолнового излучения светила уменьшился примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов. Сообщения о пятнах нового цикла появлялись не один раз, но теперь эксперты NASA и NOAA пришли к выводу, что минимум был пройден в декабре 2019 года, и теперь начнется рост (хотя прямо сейчас диск Солнца абсолютно чист).
Ученые прогнозируют, что максимума активности Солнце достигнет в июле 2025 года, и этот максимум будет примерно таким же, как во время прошедшего 24-го цикла — впрочем, минувший цикл был заметно ниже предыдущих.
NASA подчеркивает, что прогноз солнечной активности критически важен для миссий к Луне в рамках программы «Артемида», запланированных на ближайшее десятилетие. Дело в том, что высокая солнечная активность может, с одной стороны, защитить космонавтов от крайне опасных галактических частиц высоких энергий, но с другой стороны — мощные рентгеновские вспышки на Солнце тоже весьма опасны для путешествующих за пределы низкой околоземной орбиты.