Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Оседлать «Змея Горыныча»: парад судов в Калининграде Музей мирового океана провел морской фестиваль «Водная ассамблея»
Фоторепортажи
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
2855-летие Дмитрия Медведева
09:18 (мск), источник: N + 1

Астрономы объявили о начале нового солнечного цикла

Эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA объявили о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности, 25-го по счету с 1749 года, когда был начат отсчет числа солнечных пятен, говорится в сообщении аэрокосмического агентства.

Источник: NASA

Колебания числа пятен на диске Солнца — самое заметное проявление цикла активности светила. Сами пятна люди замечали с древности, астрономы начали их регулярно наблюдать в XVI веке, но только в 1843 году Рудольф Вольф открыл 11-летний цикл. Он смог восстановить эту циклическую последовательность до середины XVIII века, до 1749 года, когда начался цикл, которому был присвоен номер 1.

Ядерная энергия и космос
Как люди ищут новый дом в космосе

Появление пятен — зон с очень сильными магнитными полями, которые выглядят более темными — связано с «горизонтальной» компонентой солнечного магнитного поля. Помимо дипольного поля, похожего на земное, у Солнца есть горизонтальная компонента поля, которая появляется из-за разной скорости вращения внешних и внутренних слоев. Когда внешние опережают внутренние, они тянут за собой силовые линии магнитного поля, формируя горизонтальную компоненту. В зонах, где трубки этого поля выходят на поверхность, и возникают солнечные пятна.

Большое количество солнечных пятен сопровождается другими проявлениями солнечной активности: рентгеновскими вспышками, корональными выбросами массы, корональными дырами. Эти явления приводят к возмущениям в солнечном ветре, что в свою очередь влияет на магнитное поле Земли, порождая геомагнитные бури и полярные сияния.

В периоды, когда пятен мало или вовсе нет — во время минимума солнечного активности, — все эти события сходят на нет.

Затем пятна появляются снова, активность начинает расти, но это уже пятна нового солнечного цикла — они имеют противоположную магнитную полярность и возникают ближе к полюсам, а затем, по мере «старения» цикла, опускаются все ниже к экватору.

В 2018 году начался минимум солнечной активности, когда неделями на Солнце не появлялось ни одного пятна, а в феврале 2019 года уровень коротковолнового излучения светила уменьшился примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов. Сообщения о пятнах нового цикла появлялись не один раз, но теперь эксперты NASA и NOAA пришли к выводу, что минимум был пройден в декабре 2019 года, и теперь начнется рост (хотя прямо сейчас диск Солнца абсолютно чист).

Новость
Ученые: Луна покрывается ржавчиной

Ученые прогнозируют, что максимума активности Солнце достигнет в июле 2025 года, и этот максимум будет примерно таким же, как во время прошедшего 24-го цикла — впрочем, минувший цикл был заметно ниже предыдущих.

NASA подчеркивает, что прогноз солнечной активности критически важен для миссий к Луне в рамках программы «Артемида», запланированных на ближайшее десятилетие. Дело в том, что высокая солнечная активность может, с одной стороны, защитить космонавтов от крайне опасных галактических частиц высоких энергий, но с другой стороны — мощные рентгеновские вспышки на Солнце тоже весьма опасны для путешествующих за пределы низкой околоземной орбиты.

Сергей Кузнецов

Во время загрузки произошла ошибка.
 ВВС США испытали демонстратор истребителя нового поколения
Астрономы объявили о начале нового солнечного цикла
Объем «серых» зарплат до конца года может вырасти на 30%
Россиян предупредили о рекордном повышении цен на сигареты
В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США
В Болгарии назвали имена подозреваемых в покушении россиян
Обезьяна украла у малайзийца iPhone и сделала на него селфи
На дне Балтики нашли старинный корабль-загадку
Gnezdo.ru
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Вот почему следует посетить Таиланд
Тайские блогеры - миллионники
Hi-Tech
Apple повысила цены в России Компания отреагировала на скачки курса рубля
Горячие темы на Авто
"Все всё понимают" ? 407
Тема о правителе России-- 231
Майонез, ваше отношение к этому соусу 198
Для Николая Бурова 108
Кино
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей Дочь Алсу будет вести музыкальную рубрику в утреннем шоу на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Анастасия Заворотнюк похвасталась подарком от маленькой дочки Актриса впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками
Леди
Тарзан признался, что изменил Королевой Сергей Глушко записал видеообращение.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Президент назвал "делом техники" преодоление санкций, мешающих Крыму
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь