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03:11 (мск), источник: Известия

Вирусолог объяснил, почему переболевшие COVID могут выделять вирус 90 дней

Люди, переболевшие COVID-19, могут выделять его до трех месяцев, если болезнь перешла в хроническую форму. Такую версию выдвинул в интервью «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:22 MSK, 16.09
Инфицировано1 073 849+5 529
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
2.0915.09
Скончалось18 785+150
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
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61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
2.0915.09
Выздоровело884 305+5 605
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
2.0915.09
Инфицировано29 425 572+265 733
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
2.0915.09
Скончалось931 454+5 147
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
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4883
7.09
3676
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9282
9.09
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11.09
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12.09
6092
13.09
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14.09
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15.09
4449
2.0915.09
Выздоровело19 970 967+261 631
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
2.0915.09
Источник: Известия

Выступая в РАН, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что переболевший коронавирусной инфекцией человек, по информации российских ученых, может выделять вирус 48 дней, а по зарубежным данным, — до 90 дней.

«Известия» выяснили, что информация о способности переболевших пациентов выделять вирус три месяца опубликована на сайте американского Минздрава (CDC).

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— Американские ученые очень осторожно говорят, что есть такая вероятность, — прокомментировал эту публикацию «Известиям» Павел Волчков. — К сожалению, я не могу ответить точно, хотелось бы посмотреть научные статьи как про 48 дней, так и про 90. Но можно пофантазировать, что в некоторых случаях иммунитет решает не убивать SARS-CoV-2 окончательно, так как это для него дороже, нежели увести вирус в хроническую форму. Тогда можно себе представить, что пациент может выделять его так долго.

Однако в статье на сайте СDС сказано, что исследователи не нашли доказательств того, что клинически выздоровевшие люди с сохранением вирусной РНК передавали SARS-CoV-2 другим людям. Остается открытым вопрос: человек только выделяет вирус 90 дней или он все это время еще и опасен для окружающих?

По словам Павла Волчкова, исходя из логики существования других вирусов в хронических формах, бывает по-разному. Вирусолог считает, что правильный вывод можно будет сделать, посмотрев, сколько именно вирусных частиц исследователи обнаружили у пациентов с инфекцией-долгожителем. И тогда уже можно будет сделать вывод о вирусной нагрузке, которая либо опасна для окружающих, либо нет.

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