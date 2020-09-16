Вирусолог объяснил, почему переболевшие COVID могут выделять вирус 90 дней

Выступая в РАН, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что переболевший коронавирусной инфекцией человек, по информации российских ученых, может выделять вирус 48 дней, а по зарубежным данным, — до 90 дней.
«Известия» выяснили, что информация о способности переболевших пациентов выделять вирус три месяца опубликована на сайте американского Минздрава (CDC).
— Американские ученые очень осторожно говорят, что есть такая вероятность, — прокомментировал эту публикацию «Известиям» Павел Волчков. — К сожалению, я не могу ответить точно, хотелось бы посмотреть научные статьи как про 48 дней, так и про 90. Но можно пофантазировать, что в некоторых случаях иммунитет решает не убивать SARS-CoV-2 окончательно, так как это для него дороже, нежели увести вирус в хроническую форму. Тогда можно себе представить, что пациент может выделять его так долго.
Однако в статье на сайте СDС сказано, что исследователи не нашли доказательств того, что клинически выздоровевшие люди с сохранением вирусной РНК передавали SARS-CoV-2 другим людям. Остается открытым вопрос: человек только выделяет вирус 90 дней или он все это время еще и опасен для окружающих?
По словам Павла Волчкова, исходя из логики существования других вирусов в хронических формах, бывает по-разному. Вирусолог считает, что правильный вывод можно будет сделать, посмотрев, сколько именно вирусных частиц исследователи обнаружили у пациентов с инфекцией-долгожителем. И тогда уже можно будет сделать вывод о вирусной нагрузке, которая либо опасна для окружающих, либо нет.