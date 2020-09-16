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09:00 (мск), источник: РИА Новости

Участникам испытаний вакцины «Спутник V» дали рекомендации

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V», не рекомендуется беременеть, кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, следует из протокола клинического испытания, с которым ознакомилось РИА Новости.

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Выздоровело884 305+5 605
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Инфицировано29 582 122+302 806
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Скончалось935 211+6 808
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Источник: РИА Новости

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — уточняется в документе.

Забеременевших немедленно отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение. В свою очередь, мужчинам рекомендовали избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в ходе испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.
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Добровольцам также необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а в ходе исследования — воздержаться от его чрезмерного потребления. Курильщиков просят ограничиться десятью сигаретами в день.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат получил название «Спутник V», его производство уже началось.

На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев.

Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.

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