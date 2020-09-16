Участникам испытаний вакцины «Спутник V» дали рекомендации

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — уточняется в документе.
Добровольцам также необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а в ходе исследования — воздержаться от его чрезмерного потребления. Курильщиков просят ограничиться десятью сигаретами в день.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат получил название «Спутник V», его производство уже началось.
На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.