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10:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Малайзиец нашел в утерянном телефоне селфи и видео похитителя. Им оказалась обезьяна

Закридз Родзи рассказал, что его телефон исчез, когда он спал. Затем он нашел его в джунглях рядом с домом.

Источник: BBC News Русская служба

Малайзийский студент обнаружил на своем утерянном в джунглях телефоне селфи и видео обезьяны. Закридз Родзи выложил полученный контент в «Твиттер», и он сразу стал вирусным в соцсетях. Особой популярностью пользуется видео, на котором животное предположительно пытается съесть гаджет.

Родзи рассказал, что его телефон исчез, когда он спал дома. Каким образом пропал аппарат, до конца непонятно.

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Также не представляется возможным проверить, при каких обстоятельствах фото и видео оказались в памяти его устройства.

20-летний малайзиец рассказал в интервью Би-би-си, что в воскресенье он проснулся примерно в 11 утра и не смог найти свой телефон.

«Каких-либо следов взлома или кражи не было. Я тогда решил, что случилась какая-то чертовщина», — сказал Родзи, изучающий информатику в Бату-Пахат.

Через несколько часов после этого на телефон было снято видео, на котором обезьяна пытается съесть гаджет. На временной метке видео, предоставленном Би-би-си, можно увидеть, что оно было создано в 14:01 того же дня.

На видео животное смотрит на камеру устройства на фоне ярко зеленой листвы, а также там слышно пение диких птиц.

Также в телефоне остались другие фото обезьяны и виды джунглей.

Родзи утверждает, что нашел это селфи обезьяны в своем телефоне | Источник: BBC News Русская служба

По словам Родзи, он понятия не имел, куда делся его телефон, пока днем в воскресенье его отец не заметил обезьяну перед домом.

Он решил набрать свой номер и услышал звонок, доносившийся из джунглей, которые начинались сразу за садом дома. Он пошел на звук и обнаружил свой покрытый грязью гаджет на листьях под пальмой.

Источник: BBC News Русская служба

Дядя юноши в шутку посоветовал ему проверить фотографии на случай, если жулик себя сфотографировал. Родзи почистил телефон и открыл галерею снимков. К своему изумлению он обнраужил там множество фото с обезьяной.

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По словам сутдента, в отличие от многих других мест обитания обезьян, в их местности эти животные раньше ничего не выносили из домов. Родзи подозревает, что обезьяна забралась в дом через открытое окно спальни его брата.

«Такое, вероятно, происходит раз в столетие», — написал он в своем «Твиттере». Его публикация получила несколько тысяч лайков, а некоторые СМИ написали об этом случае.

Это уже не первый случай, когда случай с обезьяньим селфи попал в новостные заголовки. В 2011 году в джунглях Индонезии макака по имени Наруто завладела фотокамерой британского фотографа Дэвида Слейтера и сделала несколько автопортретов.

Организация PETA (People For The Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное обращение с животными») подала иск в американский суд, требуя признать обезьяну автором фото, имеющим право на вознаграждение за его использование, поскольку именно она нажала на кнопку фотоаппарата.

Суд в Сан-Франциско в начале 2016 года постановил, что закон не предусматривает, чтобы владельцем авторских прав могло быть животное, в частности обезьяна. Выиграл Слейтер и в апелляционном суде. При этом он пообещал пожертвовать 25% от будущих гонораров благотворительным организациям, защищающим среду обитания макак.

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