Пять лет до пенсии. Какие льготы и гарантии положены предпенсионерам

Можно ли уволить предпенсионера?
В этом году вопросы защиты трудовых прав предпенсионеров стали особенно актуальны. Из-за пандемии предприятия и организации стали сокращать персонал, и под удар нередко попадали люди предпенсионного возраста. Какие законодательные гарантии у них есть? В 2018 г. в Уголовный кодекс РФ ввели ст. 144.1 «Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». По ней «необоснованный отказ в приёме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».
Если предпенсионер считает, что его уволили незаконно и необоснованно, ему стоит обратиться в трудинспекцию, прокуратуру и суд.
Работодатель имеет право уволить работника по собственной инициативе только по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ: ликвидация организации, сокращение численности или штата работников организации и др.
Повышенное пособие по безработице
В данный момент в связи с пандемией максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12 130 руб. Но если для всех остальных граждан эта мера действует до конца этого года, то для предпенсионеров увеличенная сумма пособия сохранится и после 1 января 2021 г. Период выплаты пособия предпенсионерам тоже больше. Тем предпенсионерам, кто не менее 26 недель состоял в трудовых отношениях, пособие по безработице начисляется так: в первые 3 месяца — 75% среднемесячного заработка, следующие 4 месяца — 60% заработка, в дальнейшем — 45%. При этом размер пособия не может быть выше максимальной величины (в 2020 г. — 12 130 руб.) и ниже минимальной (1500 руб.). За его оформлением необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства, где вас поставят на учёт в качестве безработного и начислят выплату.
Перезагрузка карьеры
Если в центре занятости не могут подобрать работу по вашей специальности, возможно, вы сможете трудоустроиться после обучения. Специально для предпенсионеров государство разработало программу по переобучению и повышению квалификации. Она рассчитана как на безработных, так и на тех, кто имеет работу, но хочет стать более конкурентоспособным на рынке труда. Попасть в программу можно самостоятельно, обратившись в центр занятости, или через работодателя. Средний срок обучения — 3 месяца, в течение которых безработным предпенсионерам выплачивается стипендия в размере МРОТ, а работающим зарплата. При этом само обучение для предпенсионеров бесплатное.
Пенсия — досрочно
Если предпенсионер был уволен при ликвидации или по сокращению штата, а центр занятости так и не смог найти ему работу, он имеет право выйти на пенсию на 2 года раньше. Как прописано в ст. 32 закона "О занятости… », делается это «по предложению органов службы занятости… «. Поэтому сначала необходимо получить данное предложение в органах службы занятости, а затем при его наличии обратиться с заявлением о назначении досрочной пенсии в Управление ПФР.
Два дня в год — на диспансеризацию
У предпенсионеров теперь есть ещё одна льгота — один раз в год им положены два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации. С сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 185.1 ТК РФ). Как уточняет Роструд, «эти дни предоставляются исключительно по согласованию с работодателем, а неиспользованные для диспансеризации дни сгорают и не компенсируются».
Источник: Аргументы и факты
Накопления — по прежнему возрасту
По действующему законодательству, несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией, свои пенсионные накопления граждане России могут получать при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).
С заявлением на выплату накопительной пенсии надо обращаться в организацию, где ваши накопления формировались, — ПФР или в НПФ, если накопления были переданы в управление негосударственному пенсионному фонду.
Региональные льготы: транспорт, ЖКУ, медуслуги
Помимо федеральных льгот и гарантий существуют региональные меры соцподдержки для предпенсионеров. Обычно это льготный проезд на общественном транспорте, скидки на транспортный налог, льготы при оплате ЖКУ и медуслуг. Например, в Москве предпенсионер может рассчитывать на бесплатный проезд на наземном городском транспорте (кроме такси), в метро, на МЦК и в пригородных электричках, а также на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме стоимости драгметаллов и металлокерамики), бесплатную путёвку и возмещение расходов на проезд (если не работает и лечение необходимо по медпоказаниям). Предпенсионерам — ветеранам труда даётся скидка в 50% при оплате ЖКУ.
У предпенсионеров Краснодарского края частично тоже есть льготы на проезд в городском транспорте, а местным «Ветеранам труда» положены региональные выплаты и компенсация расходов на оплату ЖКУ. В Нижегородской области пакет льгот значительно меньше, но есть скидка на оплату транспортного налога. Для предпенсионеров ЯНАО сохранились все льготы, которые раньше давались по достижении пенсионного возраста. Одна из основных — ежемесячное пособие в 2 тыс. руб., но для этого надо отработать не меньше 15 лет на Ямале. Неработающие ветераны округа также могут рассчитывать на 50%-ную компенсацию расходов на ЖКУ и другие льготы.
Региональные льготы устанавливаются законами субъектов РФ, поэтому они могут отличаться в зависимости от места проживания предпенсионера.
Чтобы узнать о том, какие меры соцподдержки предусмотрены конкретно в вашем регионе, обратитесь в органы соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ.
Кого считают предпенсионером?
Честно говоря, я запуталась, кого относят к предпенсионерам. Если я работаю педагогом и могу раньше выйти на пенсию, это учитывается?
Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учётом переходного периода. С 2019 г. и далее им пользуются женщины 1968 г. р. и старше и мужчины 1963 г. р. и старше. Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются только налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежнего пенсионного возраста. Для большинства это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию — раньше.
Предпенсионный возраст педагогов, врачей и других работников, у которых право на пенсию возникает при выработке спецстажа, наступает одновременно с его приобретением. Скажем, учитель, который в сентябре 2020 г. отработает педстаж, с этого же момента будет считаться предпенсионером.
Для тех, у кого пенсионный возраст не поменялся, тоже есть право на льготы за 5 лет до пенсии. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Где взять справку?
Как получить справку о том, что я являюсь предпенсионером?
Это можно сделать в клиентских службах ПФР или через личный кабинет на сайте ПФР. Впрочем, в большинстве случаев справка предпенсионеру не нужна. Достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся информация. ПФР запустил сервис информирования о россиянах, достигших предпенсионного возраста, данные которого используют органы власти, работодатели и ведомства (центры занятости, налоговая служба и др.).
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