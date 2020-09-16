11:12 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Есть ощущение, что это бессмысленно»: как начался учебный год в российских школах в пандемию
Разные входы в школы с проверкой температуры, закрепленные за классами кабинеты, перемены в разное время.
С начала учебного года российские школы стали работать по новым нормам — их ввели Роспотребнадзор и минпросвещения в условиях эпидемии коронавируса.
Теперь в школах весь день чувствуются запахи из столовой. По правилам школьники едят не все вместе в большую перемену, как раньше, а каждый в свою — по расписанию. Запах обеда чувствуется даже в фойе курганской гимназии № 32 им. Е. К. Кулаковой.
На стенах в фойе — круги из белой бумаги. «Они обозначают места, где должны стоять классы», — поясняет
В старейшей гимназии Кургана № 31 дети идут в столовую попарно, взявшись за руки, и ведомые учителем.
«В любом случае они [классы] не могут не пересекаться. Вот они вышли [во двор], и все обнялись, но мы все равно стараемся их разделить здесь», — рассказывает
Большую часть времени уроки каждого класса проходят в одном кабинете — между ними вместо учеников мигрируют на переменах учителя.
Новую реальность родители учеников восприняли не сразу, 1 сентября в нескольких курганских школах было столпотворение. Родители приходили с детьми к стандартному времени: в 8−9 утра — для первой смены, и в 13−14 часов — для второй. И обнаруживали, что входов в школу теперь несколько — вдоль периметра здания, и на каждом из них меряют температуру.
«Не все родители восприняли, и может быть, не везде достаточно разъяснили, что теперь начало уроков для разных классов — разное, и нужно вести или отправлять детей строго ко времени», — прокомментировала выступления недовольных родителей в соцсетях Снежанна Трофимец, руководитель
У ограды школы № 38 мать второклассника Ольга: «Мы рады, что школа открылась, а то [на дистанционном обучении] было очень тяжело: работа, по дому сделать, и еще уроки — волосы на голове дыбом в разные стороны от этого. Тяжело, я думаю, учителям. Дома ребенок один, а в классе — сколько? И надо всех проконтролировать».
Время первого урока в школе у каждого класса теперь свое, как и вход. Отец шестиклассника Евгений из Москвы рассказал, что в школе сына открыли все пять пожарных выходов и выделили свой вход и время для каждой параллели. Например, пятые А и Б классы, а также все шестые приходят в школу к 7:50, но пятые заходят во второй вход, а шестые — в третий. Перед началом учебы ученикам выдали памятку со схемой, к какому времени и в какой вход заходить.
Гардероб поделили для классов на секции. В другой московской школе — там учится в третьем классе дочь москвички Марии — вешалку поставили прямо возле класса, там же дети переобуваются.
«Утром стоит дежурный администратор и три учителя, меряют температуру всем входящим бесконтактным термометром», — рассказывает о порядке в своей школе учительница литературы Елена из Свердловской области. Правда, этот градусник показывает странные цифры: «У меня 28 [градусов], самое большее — 32. Смущает ли это
В одном Саратове на самоизоляцию отправили 25 классов в 19 школах. Речь не всегда шла о подтвержденных случаях ковида: в Новосибирской области две школы отправили на карантин
Мама третьеклассницы Мария из Москвы рассказала, что учеников оставляют в кабинете и на перемене, чтобы они не общались с детьми из других классов (хотя в туалет дети могут выйти когда угодно):
Между уроками они просто бродят по классу, общаются и играют. Но их и до этого [ограничительного режима] не особо выпускали, так что в их жизни ничего особо не поменялось.
«Дисциплина стала хуже, дети хотят двигаться на перемене, ходить по школе, а это не разрешено. В классах духота», — делится учительница русского языка Альбина из Тульской области.
Учительница математики Арина из Тюменской области (имя изменено) находит в ограничении свои плюсы: «Нет безумия на перемене, когда постоянно боишься, что они
А в школе Марии из Бурятии на переменах всех, наоборот, выводят в коридор, чтобы проветрить класс.
«Проветривание — это целая эпопея», — жалуется учитель литературы Елена из Свердловской области. В ее школе проветривание проводится в разное для классов время, а урок продолжается в коридоре. Проветривать разрешают только во время урока, поскольку на перемене учителя
Во многих школах столовая работает только для
В школах Башкирии по инициативе руководства республики с 1 до 21 сентября работают «мединспекторы» — студенты старших курсов республиканского медицинского госуниверситета. Из университета отправили в школы 1100 человек. Студентам поручили контролировать «организацию пропускного режима» и соблюдение социальной дистанции, следить за проверкой температуры у школьников и наличием масок на сотрудниках столовых.
«В школе были осведомлены, что мы должны прийти, но они сами не понимали, что мы должны делать. [Нам в школе] сказали: можете с этим листом идти и делать все, что там написано, что угодно — главное, чтобы вы температуру измерили», — описала
Власти и руководство вуза утверждают, что это исключительно добровольная работа в счет производственной практики. Студенты — что на деле их согласия никто не спрашивал.
По словам ректора БГМУ Валентина Павлова, университет не станет вводить меры против студентов, которые по
Родители и учителя в основном довольны, что дети вернулись в классы.
«Родители очень рады, что дети пришли в школу, мы выслушиваем море благодарности за наш труд, притом мы — одна из школ, где реально вели дистанционное образование по Zoom», — сказала
«Дистант был провалом для всех, — утверждает заслуженный учитель России Михаил Ушаков. — К дистанту оказались не готовы больше половины учителей, а кто утверждает обратное, просто славу себе создают. Сайт “Дневник.ру” упал, не выдержав от нагрузки в первые дни дистанта. Была игра в дистанционное образование, именно игра. Учителям не компенсировали затраты на интернет и энергию, у многих учителей не было личных ноутбуков. Школы бьются, как могут, честно бьются, на энтузиазме учителей».
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Школьникам на домашнем обучении тоже было тяжело. Весной НМИЦ здоровья детей минздрава провел опрос среди школьников и выяснил, что дистанционное обучение вызвало неблагоприятные психологические реакции — вплоть до депрессии — у 83% школьников, и только 13% хорошо адаптировались к самоизоляции.
Альбина, учительница русского языка и литературы из Тульской области, нового перехода на дистант не боится: «Дистант меня устраивает тем, что не нужно тратить время на поддержание дисциплины. Я работаю в 7−8 классах, классы сложные, много немотивированных детей, дисциплина на уроках плохая, много времени уходит на установление тишины. Заинтересованные в учебе дети страдают
А вот учительница математики Арина — она преподает в малокомплектной школе в селе в Тюменской области — рассказывает, что недостатки дистанционного обучения вылезают сейчас, когда учителя увидели учеников не через веб-камеру: «Есть дети, которые игнорировали дистант в конце прошлого года. Это единицы, но они есть, и они тянут класс на дно».
По новым санитарным нормам за классами закрепили свои кабинеты. Старая система распределения классов сохранена для нескольких предметов: биологии, химии, физики, информатики, иностранных языков, физкультуры. На них занятия невозможно провести без наглядных пособий или спецоборудования.
Заслуженный учитель России, историк Михаил Ушаков считает новый порядок крайне неудобным: «Если в классе нет проектора, на котором я хочу показать фрагмент исторического фильма, это меняет весь план урока».
Учительница Мария преподает в одной из бурятских школ — ее раздражает «беготня по кабинетам»: «Это трэш — со всеми принадлежностями к уроку бегать по этажам. Кто со стопками тетрадей, кто с атласами и картами. Вот это очень неудобно и тяжело. Без звонков тяжело: урок начался — дети не все. Они не посмотрели время, на урок вовремя не зашли».
Поскольку занятия у разных классов теперь начинаются в разное время, уроки одного и того же учителя могут накладываться друг на друга: «Между уроками может быть большой перерыв, может, наоборот, в одном классе урок не закончился, в другом — уже начался», — жалуется Мария.
Классу шестиклассника Льва из Москвы достался очень маленький кабинет: чтобы поместиться, две парты сдвигают в один длинный стол и сидят за ним вчетвером, рассказывает его отец Евгений.
«Учителя первые несколько дней работали в масках, затем глава сельского поселения разрешила маски снять, — рассказывает Арина из Тюменской области. — Мы в очках, очки запотевают, и не видно ничего сразу».
«Школа стала другой, — констатирует Елена из Свердловской области. — В коридорах на переменах пусто, детей нельзя позвать в организаторскую, чтобы придумать очередное мероприятие, так как нет мероприятий и детей из классов перемешивать нельзя. Осенней дискотеки для старшеклассников в этом году не будет. И большую часть времени думаешь о том, что надо вовремя проветрить кабинет, не забыть про рециркулятор, а не об уроке».
Ученики воспринимают ситуацию легче. «Лев был настолько счастлив, что наконец занимается не дома, что ему всё равно. Они все так рады были друг друга увидеть», — рассказывает о сыне и его одноклассниках отец шестиклассника Евгений. По его словам, ребенок серьезно отнесся к пандемии и к мерам предосторожности и переживал, что ничего не будет соблюдаться, так что противоковидные правила в школе, скорее, подбадривают его.
Как только дело выходит за рамки обязательных уроков, о пандемии как будто забывают.
Отец шестиклассника Евгений из Москвы рассказывает, что в конце учебного дня «чуть-чуть все идет насмарку». Хотя утром дети заходят в школу через разные входы и в разное время, после уроков они выходят через один выход и во дворе общаются без ограничений.
Его сын Лев 1 сентября пошел сдавать в школьную библиотеку учебники, которые не смог вернуть в мае, когда все учились из дома. «Он понес учебники и встрял в очередь в библиотеку вместе со всеми другими классами», — рассказал Евгений.
«За первые две недели учебного года все учителя нашей школы пришли к выводу, что эти меры бессмысленны, — соглашается учительница Альбина из Тульской области: — Дети разных классов ежедневно общаются во дворах, в парках, гуляют по торговым центрам, обнимаются. В школе же им запрещено контактировать друг с другом. После уроков они выходят из разных выходов, чтобы не пересекаться, ждут друг друга за воротами школы и идут гулять».
Она заметила, что закупленные к началу учебного года санитайзеры никто не использует, а учителя, вынужденные ходить из класса в класс, сами могут стать переносчиками заразы.
Семикласснице Вере из Москвы новые правила не мешают, но толку в них она не видит: «Есть ощущение, что это все бессмысленно. Уже спустя несколько дней нас перестали полперемены держать в классе, все могут свободно ходить по этажу и общаться».
«Дети без масок, а учителя в масках в коридоре, или надевают при выходе ученика к доске, — сердится учитель математики Кристина из Москвы (имя изменено по просьбе героя). Ей кажется нелепым и требование закрепить за каждым классом свой кабинет, но ходить в другие кабинеты для уроков со специальным оборудованием.
«Дети сидят в одном кабинете, но ходят на информатику, английский, химию, физику и физкультуру, — рассуждает Кристина. — Если серьезно, вирус так работает? Когда химия, он говорит: “Стоп, тут я не опасен”? А вот на математику детям нельзя идти, он начинает действовать?».
Маленькие сельские школы приводить к общему режиму не было смысла — дети все равно постоянно ходят в гости и после школы играют вместе, полагает учительница Арина из села Тюменской области. «В школах, подобных нашей, это режим ради режима. Тем не менее плюс в том, что дети чаще моют руки. В школе и в саду будет меньше откровенно сопливых», — заключает она.