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10:18 (мск), источник: ТАСС Наука

В Крыму археологи впервые нашли редкое изображение птицы Сирин на фрагменте сосуда

На фрагменте сосуда размером около 5 см полностью поместилось изображение лица.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Археологическая экспедиция Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского нашла редкое изображение мифической птицы Сирин на фрагменте сосуда, обнаруженного при раскопках в столице средневекового княжества Феодоро в Бахчисарайском районе, сообщила в среду пресс-служба КФУ.

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Ранее декан исторического факультета КФУ Александр Герцен сообщал ТАСС, что экспедиция вуза приступила к различным исследованиям, в том числе путей поставок вина из средневекового крымского княжества Феодоро в европейские страны. Раскопки идут на месте бывшего княжеского дворца и территории средневекового города. В августе ученые обнаружили на раскопках редкий византийский медальон, который мог принадлежать знатному военачальнику.

«Несмотря на то, что в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой мы начали сезон очень поздно, в середине июля, нам удалось обнаружить интересные находки. Кроме уже нашумевшего византийского медальона, мы обнаружили чрезвычайно редкую вещь — фрагмент глазурованного поливного сосуда, на боковой части которого изображение очеловеченной птицы Сирин. На небольшом фрагменте примерно в 5 см полностью поместилось изображение лица. Такие вещи относят к XII—XV вв.», — приводятся в сообщении слова Герцена.

По словам ученого, неожиданным стал результат исследования оборонительной стены, которая пересекает ущелье Табана-Дере. Исследования этого памятника, через который проходят тысячи туристов, велись еще в 1938 году. Ранее предполагалось, что она относится к XVI веку. Это время, когда столица княжества Мангуп уже была под властью турок.

Мы заложили раскопки с обратной стороны стены, углубились почти на 6 метров и достигли слоя, на который эта стена ставилась. Обнаружили траншею, которую выкопали при строительстве стены, а в ней части амфор, относящиеся к IX—X вв. Теперь очевидно, что эта стена относится не к XVI веку, а к IX—X вв..., то есть к византийскому периоду. Это дало нам мощный импульс для размышлений и переоценок.
Александр Герцен
декан исторического факультета КФУ

О княжестве

Православное княжество Феодоро, или Мангупское княжество, возникло в середине XIV века и занимало практически всю юго-западную часть Крымского полуострова.

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Столица находилась на изолированном плато Мангуп на территории нынешнего Бахчисарайского района. Главный город возвышался на отвесных скалах высотой в 70 метров, а крепостные стены по периметру имели протяженность до 7 км.

Княжество называют еще последним оплотом Византии, поскольку оно возникло на месте бывших византийских владений в Северном Причерноморье. Княжество насчитывало около 200 тыс. человек населения, в основном исповедующего православие. Имело широкие международные связи, в том числе с Московским княжеством, правителями Валахии. Гербом мангупских князей был двуглавый византийский орел.

Мангуп пал в 1475 году после пятимесячной осады почти 70-тысячным войском Османской империи. Практически все население столицы, включая членов правящей княжеской династии, было вырезано захватчиками. По различным данным, погибли около 10 тыс. человек.

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