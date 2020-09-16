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10:39 (мск), источник: RNS

В России за сутки выявили 5 670 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 079 519, сообщает оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 16.09
Инфицировано1 079 519+5 670
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
2.0915.09
Скончалось18 917+132
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
2.0915.09
Выздоровело890 114+5 809
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
2.0915.09
Инфицировано29 584 330+296 908
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
2.0915.09
Скончалось935 228+6 652
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
2.0915.09
Выздоровело20 084 097+213 666
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
2.0915.09
Источник: Reuters

«За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах… Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев в 85 регионах», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 5 809 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 890 114.

За сутки в России зафиксированы 132 летальных исхода, связанных с коронавирусом. За весь период — 18 917 летальных случаев.

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