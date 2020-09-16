10:39 (мск), источник: RNS
В России за сутки выявили 5 670 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 079 519, сообщает оперативный штаб.
«За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса в 84 регионах… Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 079 519 случаев в 85 регионах», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 5 809 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 890 114.
За сутки в России зафиксированы 132 летальных исхода, связанных с коронавирусом. За весь период — 18 917 летальных случаев.