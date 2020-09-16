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15:12 (мск), источник: РИА Новости

Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V» фармацевтической компании из Индии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 16.09
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Источник: РИА "Новости"
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Позже в Фонде подтвердили эту информацию, добавив, что речь идет об одной из ведущих индийских фармацевтических фирм Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (Dr. Reddy’s). «Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индии», — отметили в РФПИ.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, разработанную в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ.

В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4−1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.

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На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев. Также в испытаниях участвует Белоруссия.

Массовая вакцинация россиян начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.

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