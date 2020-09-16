Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19

Позже в Фонде подтвердили эту информацию, добавив, что речь идет об одной из ведущих индийских фармацевтических фирм Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (Dr. Reddy’s). «Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индии», — отметили в РФПИ.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, разработанную в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ.
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4−1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.
На прошлой неделе первую партию выпустили в гражданский оборот, тогда же стартовала третья фаза клинических исследований, для которых набрали более 30 тысяч добровольцев. Также в испытаниях участвует Белоруссия.
Массовая вакцинация россиян начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований, отметили в Минздраве.