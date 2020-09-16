Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
11Не пропустите золотую осень!
14:49 (мск), источник: Газета.Ру

За выплатами на детей от 3 до 16 лет в связи с пандемией обратились более 15 млн россиян

В Пенсионный фонд РФ за положенными им единовременными выплатами на детей от 3 до 16 лет обратились 15,2 млн родителей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Источник: Reuters
50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

До завершения приема заявок на социальные выплаты семьям с детьми, установленные президентом России, остаются две недели. Родители, которые не обратились за единовременными или ежемесячными выплатами, могут сделать это до 1 октября. Подать заявление можно через портал Государственных услуг или лично в МФЦ и отделении ПФР по предварительной записи.

В ПФР уточняют, что право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют семьи с детьми, достигающими возраста трех лет в период с 1 июля по 30 сентября текущего года. При этом выплата на ребенка не придет автоматически. Для ее получения необходимо подать заявление.

Специальные выплаты семьям назначены по указу Владимира Путина в рамках помощи населению в период пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Кремле ответили на заявление Тихановской, что кредит в $1,5 млрд РФ будет возвращать Лукашенко
«Не буду вторым Ефремовым»: Тарзан признался в измене Королевой
Германия предложила США сделку по «Северному потоку — 2»
Андрес Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Националиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО
Пять лет до пенсии. Какие льготы положены предпенсионерам
Канье Уэст объявил себя Моисеем и опубликовал фото Путина
СМИ: Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе
В Болгарии назвали имена подозреваемых в покушении россиян
Здоровье
Гастроэнтеролог назвала опасную для здоровья одежду Особенно для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ.
Hi-Tech
Инноваций нет, но вы это купите. Появление Apple Watch SE и iPad Air — олицетворение новой эпохи В чем причина?
Кино
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей Дочь Алсу будет вести музыкальную рубрику в утреннем шоу на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
75-летний Петросян впервые показал сына от Брухуновой (фото) Артист недавно стал отцом во второй раз
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Бард Новиков рассказал, почему Ефремова плохо примут в колонии
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь