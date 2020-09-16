За выплатами на детей от 3 до 16 лет в связи с пандемией обратились более 15 млн россиян

До завершения приема заявок на социальные выплаты семьям с детьми, установленные президентом России, остаются две недели. Родители, которые не обратились за единовременными или ежемесячными выплатами, могут сделать это до 1 октября. Подать заявление можно через портал Государственных услуг или лично в МФЦ и отделении ПФР по предварительной записи.
В ПФР уточняют, что право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют семьи с детьми, достигающими возраста трех лет в период с 1 июля по 30 сентября текущего года. При этом выплата на ребенка не придет автоматически. Для ее получения необходимо подать заявление.
Специальные выплаты семьям назначены по указу Владимира Путина в рамках помощи населению в период пандемии коронавируса.