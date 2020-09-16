16:40 (мск), источник: Известия
Кто в лес, кто по домам: как разные страны сдерживают вторую волну COVID-19
Что лучше — научиться жить с вирусом или на бесконечном карантине.
Израиль 18 сентября отмечает еврейский Новый год, но праздник будет грустным — с этого дня вся страна повторно отправляется на карантин. Новый локдаун был объявлен также в австралийском штате Виктория и столице Индонезии Джакарте.
Во многом такие разные подходы к повторным ограничениям объясняются тем, что карантин первой волны дал много побочных эффектов, и власти
К началу недели количество случаев заражения коронавирусом в австралийском штате Виктория (столица — Мельбурн) достигло почти 20 тыс., а число смертей — 729. И власти штата сочли, что ситуация не оставляет им другого выбора, кроме как вновь посадить жителей на карантин и ввести комендантский час. Он продлится до 26 октября, но и тогда будет снят, только если заболеваемость снизится до пяти случаев в день.
Схожая мера введена с 15 сентября и в Джакарте — столице Индонезии, страны, ставшей лидером по количеству смертей от COVID-19 во всей
— Апрельская блокировка не увенчалась успехом
При этом собеседник «Известий» не очень верит в успех нынешнего локдауна, заметив, что власти так и не сделали правильных выводов из недавнего опыта. Впрочем, не сделали их и некоторые местные жители,
Какие уроки из первого карантина извлек Израиль, неизвестно, но и эта страна, где на 9 млн населения насчитывается свыше 164 тыс. зараженных и более 1,1 тыс. смертей, решила: побороть вторую волну коронавируса можно только при помощи повторного локдауна. Впереди израильтян ожидают совсем не те каникулы, к которым они привыкли, признал в минувшие выходные премьер страны Биньямин Нетаньяху, объявляя о старте трехнедельного карантина с 18 сентября.
Недавно журнал Nature опубликовал исследование, в ходе которого был изучен опыт карантинных ограничений в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции и США и сделан такой вывод:
Если бы людей не посадили по домам и не ограничили поездки, к началу апреля на всех шести континентах было бы на 530 млн инфицированных больше.
С другой стороны, спасая жизни, локдауны наносили удары по экономике и финансовому благополучию граждан. Еще в июле ЮНИСЕФ предупредил: хотя оценивать их воздействие еще рано, ограничения могут сделать актуальной проблему голода для еще 132 млн человек во всем мире.
А тот факт, что все силы властей в большинстве стран мира были брошены на спасение ковидных больных, привел к недосмотру за другими болезнями. Например, британское правительство подсчитало, что жесткая изоляция в стране с марта по май косвенно стала причиной 16 тыс. смертей, не связанных с вирусом, —
Исследователи из Denver Health в американском штате Колорадо, между тем, выявили, что в марте, после того как власти ввели режим самоизоляции, в два с лишним раза выросло количество сердечных приступов, и в первые две недели карантина общее число погибших сердечников превысило статистику по летальным исходам от COVID-19.
Южная Корея с самого начала пандемии полагалась на массовое тестирование и сложные системы отслеживания контактов и цифрового наблюдения, что позволило стране избежать излишне суровых ограничений в повседневной жизни.
— Даже в ходе недавнего повторного ужесточения правил социального дистанцирования никаких перебоев с уходом за обычными пациентами не было. Хотя в Корее относительно немного избыточных смертей (то есть не от коронавируса) не потому, что ограничения были мягкими, а потому, что запрос на лечение от COVID-19 не был чрезмерным, — рассказал «Известиям» профессор эпидемиологии Сеульского национального университета Чо Сон Иль.
Но длительные ограничения все же привели к банкротству многих магазинов, добавил он.
За все время Южная Корея зафиксировала чуть более 22,5 тыс. заболевших и 367 смертей. Скромный по общемировым меркам показатель позволил Сеулу объявить с этой недели о смягчении правил, однако пока в двухнедельном экспериментальном режиме.
А вот власти многих других стран, где статистика по коронавирусу куда печальнее южнокорейской, уже, похоже, устали от экспериментов, признав итог первых ограничений не особо удачным.
— Мы не можем позволить себе остановить жизнь в стране, потому что изоляция имеет много вредных побочных эффектов. Не бывает так, что риски в обществе сводятся к нулю, — заявил недавно президент Франции Эммануэль Макрон.
В минувшую субботу во Франции было зафиксировано свыше 10 тыс. новых зараженных. С другой стороны, во II квартале ВВП Пятой республики упал почти на 14%. Это, очевидно, и стало главным мотивом в решении «научиться жить с вирусом», не впадая в крайности. Идти путем непротивления вирусу отныне намерены и власти большинства других европейских стран, выразившие твердую решимость избежать повторных повсеместных карантинов.
— Виноваты ли в этом огромное население и его плотность? Нет, огромное население тут ни при чем, иначе бы Китай никогда не оправился. Это потому, что запрет был наложен в спешке, чтобы доказать: государство предпринимает
В последние дни в Индии число заболевших ежедневно увеличивалось сразу на 90 тыс. человек и к 16 сентября перевалило за отметку в 5 млн инфицированных. Но страшнее властям показалась другая цифра — 24%, на которые упал ВВП страны за первые полгода и снижение количества оплачиваемых рабочих мест с 86 млн в конце 2019-го до 67,2 млн к июню этого года. И сейчас страна сделала ставку на оживление экономики. Уже к концу августа 90% из 63 млн малых предприятий страны возобновили свою деятельность, а на будущей неделе в Индии должны вновь открыться школы и знаменитый
Во многом выбор между здоровьем и экономической динамикой — ложный, поскольку он не основан на
Наталия Портякова