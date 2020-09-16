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18:30 (мск), источник: РИА Новости

Ученых беспокоит продолжительность иммунитета против коронавирусов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Многолетнее исследование сезонных коронавирусов человека показало, что иммунитет у перенесших инфекцию, как правило сохраняется недолго — от полугода до года. Ученые считают, что это общая черта всех коронавирусов, и SARS-CoV-2 не будет исключением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

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На данный момент у специалистов нет единого мнения относительно формирования устойчивого иммунитета после заражения SARS-CoV-2. Новый коронавирус появился относительно недавно, поэтому пока можно только предполагать его поведение по аналогии с другими коронавирусами человека.

Ученые из Амстердамского университета в течение 35 лет наблюдали, как иммунная система взрослых здоровых людей реагирует на четыре типа сезонных коронавирусов, вызывающих респираторные инфекции: HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1.

Чаще всего эти инфекции протекают бессимптомно.

Всего было проанализировано 513 образцов, собранных через регулярные промежутки времени, начиная с 1980-х годов, у десяти жителей Амстердама. За исключением перерыва с 1997 по 2003 год, сбор крови для серологических исследований на антитела производили каждые 3 месяца до 1989 года и каждые 6 месяцев после этого. Когда ученые в анализах видели резкое увеличение антител, они считали, что участник снова подцепил вирус.

В общей сложности у каждого пациента исследователи выявили от 3 до 17 случаев заражения, а время повторного заражения тем же сезонным коронавирусом составило от шести до 105 месяцев.

Однако реинфекции чаще всего наблюдали через 12 месяцев после первоначального заражения, а у некоторых — через шесть-девять месяцев.

Это относится ко всем четырем изученным вирусам. Отсюда авторы делают вывод о том, что и против нового коронавируса SARS-CoV-2 иммунитет, скорее всего, будет коротким — не более года.

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Любопытно, что образцы, собранные в июне, июле, августе и сентябре, имели самый низкий уровень заражения среди всех четырех сезонных коронавирусов. Одна из гипотез состоит в том, что зимой в странах с умеренным климатом чаще заражаются этим семейством вирусов. По словам авторов, ту же картину стоит ожидать и для SARS-CoV-2, когда он после пандемии перейдет в разряд сезонных.

Однако они призывают относиться к их выводам с определенной осторожностью, так как в исследовании участвовали всего десять человек.

С другой стороны, исследование выявило общие закономерности для довольно разных вирусов. Даже изученные четыре вируса относятся к разным группам: HCoV-NL63 и HCoV-229E — это альфакоронавирусы, а HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 — бетакоронавирусы, и они используют разные рецепторы для проникновения в клетки. HCoV-NL63 проникает в клетку через рецептор ACE2, как и SARS-CoV-2, остальные — через другие рецепторы. Но характер иммунного ответа у всех очень похожий.

По мнению авторов, результаты показывают, что не стоит полагаться на естественный иммунитет и подчеркивают особую важность кампаний по вакцинации для создания долгосрочной защиты от COVID-19.

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