16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испанец добавляет мультперсонажей на реальные снимки (фото)
Выглядит это очень забавно.
Сэмюэл МБ — художник, актер и учитель начальных классов из испанской провинции Аликанте. Некоторое время назад он страстно увлекся фотошопом, с помощью которого начал создавать удивительные и очень забавные изображения.
На свои настоящие фото он добавляет различных мультперсонажей — в основном героев Диснея. Благодаря отличной фантазии и навыкам фотошопа принцессы, злодеи и животные гармонично вписываются в реальный мир.
По словам Сэмюэля, на создание одного изображения у него уходит примерно час, но если сюжет сложный и в нем присутствует множество мультгероев, то работа над снимком может растягиваться до пяти часов.
Екатерина Гура