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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанец добавляет мультперсонажей на реальные снимки (фото)

Выглядит это очень забавно.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Сэмюэл МБ — художник, актер и учитель начальных классов из испанской провинции Аликанте. Некоторое время назад он страстно увлекся фотошопом, с помощью которого начал создавать удивительные и очень забавные изображения.

На свои настоящие фото он добавляет различных мультперсонажей — в основном героев Диснея. Благодаря отличной фантазии и навыкам фотошопа принцессы, злодеи и животные гармонично вписываются в реальный мир.

По словам Сэмюэля, на создание одного изображения у него уходит примерно час, но если сюжет сложный и в нем присутствует множество мультгероев, то работа над снимком может растягиваться до пяти часов.

Екатерина Гура

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