Число новых заражений COVID-19 в Швеции заметно ниже, чем в других европейских странах

Это заметно ниже, чем во многих других европейских странах, которые вводили жесткие ограничительные меры, но сейчас фиксируют рост новых заражений: в Испании 279 на 100 тыс. населения, во Франции — 158,5, в Чехии — 118, в Бельгии — 77, в Великобритании — 59. Всего же, по подсчетам The Guardian, в 22 из 31 европейской страны уровень новых заражений по методике ECDC сейчас выше, чем в Швеции.
«Сейчас мы не видим роста новых заражений, как в остальных странах, — отметил в телеинтервью France 24 главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнел.— Но лишь со временем мы сможем понять, насколько большой является разница между более плавной, но более последовательной тактикой борьбы и тактикой, которая сначала запирает всех по домам, потом открывает эти двери, потом снова закрывает и делает так снова и снова».
В мире зафиксированы свыше 1 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли почти 19 тыс. человек, выздоровели 890 тыс. В Швеции подтверждены 87 тыс. случаев инфицирования COVID-19, умерли более 5,5 тыс. человек.
Евгений Хвостик