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18:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Число новых заражений COVID-19 в Швеции заметно ниже, чем в других европейских странах

По данным Европейского центра профилактики и контроля болезней (ECDC), за последние 14 дней средний уровень новых заражений на 100 тыс. жителей в Швеции, не вводившей строгий карантин весной, составил 22,2.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:22 MSK, 16.09
Инфицировано1 079 519+5 670
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
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3.0916.09
Скончалось18 917+132
3.09
114
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121
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15.09
150
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3.0916.09
Выздоровело890 114+5 809
3.09
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4.09
5812
5.09
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3.0916.09
Инфицировано29 628 650+273 123
3.09
278911
4.09
271642
5.09
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15.09
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16.09
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3.0916.09
Скончалось936 377+6 349
3.09
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4.09
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Выздоровело20 129 529+221 834
3.09
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14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
3.0916.09
Источник: Reuters

Это заметно ниже, чем во многих других европейских странах, которые вводили жесткие ограничительные меры, но сейчас фиксируют рост новых заражений: в Испании 279 на 100 тыс. населения, во Франции — 158,5, в Чехии — 118, в Бельгии — 77, в Великобритании — 59. Всего же, по подсчетам The Guardian, в 22 из 31 европейской страны уровень новых заражений по методике ECDC сейчас выше, чем в Швеции.

В этой связи возобновились споры о том, какая тактика борьбы с COVID-19 — шведская или предполагающая жесткие ограничения — является эффективней.
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«Сейчас мы не видим роста новых заражений, как в остальных странах, — отметил в телеинтервью France 24 главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнел.— Но лишь со временем мы сможем понять, насколько большой является разница между более плавной, но более последовательной тактикой борьбы и тактикой, которая сначала запирает всех по домам, потом открывает эти двери, потом снова закрывает и делает так снова и снова».

В мире зафиксированы свыше 1 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли почти 19 тыс. человек, выздоровели 890 тыс. В Швеции подтверждены 87 тыс. случаев инфицирования COVID-19, умерли более 5,5 тыс. человек.

Евгений Хвостик

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