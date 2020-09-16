18:03 (мск), источник: Вести.Ru
ВОЗ не рекомендует общий карантин как средство борьбы с COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост смертности в Европе
— Расскажите, пожалуйста, о данных Всемирной организации здравоохранения. Какова ситуация в мире с пандемией коронавируса?
— К сожалению, пандемия есть и расширяется дальше. Европейский регион Всемирной организации здравоохранения, к которому принадлежит Российская Федерация, и три страны сейчас на третьем месте по числу случаев в регионе, это значит 5 миллионов случаев ковида. Во всем мире почти 30 миллионов случаев заболевания.
— Мелита, в связи с этим намерена ли Всемирная организация здравоохранения вновь рекомендовать странам вводить карантинные меры и режимы самоизоляции?
— Надо уточнить, что ВОЗ не рекомендовала карантин как общий локдаун. Сейчас рекомендуется очень быстро обнаруживать случаи заболевания, отслеживать контакты пациентов и госпитализировать заболевших или на две недели направлять их домой на самоизоляцию. Остается рекомендация по ограничению больших мероприятий — спортивных или культурных.
— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на днях, что выделение вируса от переболевшего ковидом может сохраняться до 90 дней. Возможно ли это? Как эта информация может повлиять на дальнейшие рекомендации и что в целом известно о поведении вируса? Становится ли он опасней? Как он мутирует?
— Всемирная организация здравоохранения имеет свои стратегические группы экспертов, которые собирают все исследования и после анализа обновляют рекомендации. На данный момент пока еще нет новых рекомендаций. Что касается самого вируса, то да, он имеет свои генетические изменения, но мы не можем сказать, что мутация сейчас пришла к тому, что он стал более смертельным, что меняет свои основные характеристики инфекционного заболевания. Этого не видно сейчас.
— На сегодняшний день несколько стран ведут разработки своих вакцин. Вы знаете, что российская вакцина в России уже зарегистрирована. Когда ВОЗ будет давать свои рекомендации по вакцинам?
— Что касается вакцины, то есть рекомендация ВОЗ всем странам, всем производителям, которые заинтересованы, чтобы их наработки были учтены для использования в пандемии — обращаться в нашу
— Из статистики мы знаем, что до рынка доходит, как правило, не больше 6% вакцин, которые разрабатываются на старте. Позиция российской вакцины сейчас, как обозначены в структуре ВОЗ, это третий этап клинических испытаний или где? Потому что списки публикуются регулярно, еще, допустим, месяц назад российская вакцина не значилась среди приоритетных вакцин ВОЗ.
— Всемирная организация здравоохранения не имеет список приоритетных вакцин, она просто публикует на своем сайте ту информацию, которую получает от национальных производителей, в том числе, на какой стадии они находятся. ВОЗ не дает оценок вакцинам. По окончанию всех этапов исследования вакцин позиция ВОЗ будет озвучена в
— Еще пару вопросов. Что известно на сегодня о независимом расследовании деятельности ВОЗ в период пандемии? Мы знаем, что такое расследование было инициировано рядом государств, и ВОЗ поддержало, и открыло, и предоставило все необходимые документы. И как на работу организации влияет заявление США о предстоящем выходе из ВОЗ?
— В ВОЗ состоит 194
— Рекомендует ли Всемирная организация здравоохранения в сезон ОРВИ прививаться от гриппа, делать пневмококковую вакцину? Есть ли
— Да, вакцинация против гриппа и против пневмококка рекомендуется, потому что это помогает легче переносить сезонные заболевания. И если человек заболеет COVID-19 и не имеет прививки от гриппа или