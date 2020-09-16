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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Филиппинах можно официально пожаловаться на исполнителей караоке

Для этого даже была открыта специальная «горячая линия».

Источник: @forja2

Во многих провинциях Филиппин из-за пандемии коронавируса действует комендантский час — местным жителям запрещено выходить на улицу с восьми вечера до пяти утра. А потому филиппинцы начали массово развлекаться дома.

Одним из самых любимых занятий в стране является караоке. Музыкальные системы не только есть в каждом баре и ресторане, но и практически во всех жилых домах.

С введением комендантского часа использование караоке увеличилось в разы: филиппинцы, сидя дома, сначала устраивают застолья, а потом начинают громко петь до самой ночи.

Чтобы обеспечить спокойствие и тишину в ночные часы, губернатор филиппинской провинции Кавите объявил о создании специальной «горячей линии», куда можно пожаловаться по поводу громкого пения соседей, пишет VIce.

Кстати, это уже не первая попытка местных властей бороться с караоке. В 2017 году в стране ограничили использование слишком громких музыкальных систем в общественных местах. Кроме того, в жилых районах петь под музыку разрешено лишь с 10 утра до 10 вечера.

Екатерина Гура

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