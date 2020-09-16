17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Филиппинах можно официально пожаловаться на исполнителей караоке
Для этого даже была открыта специальная «горячая линия».
Во многих провинциях Филиппин
Одним из самых любимых занятий в стране является караоке. Музыкальные системы не только есть в каждом баре и ресторане, но и практически во всех жилых домах.
Чтобы обеспечить спокойствие и тишину в ночные часы, губернатор филиппинской провинции Кавите объявил о создании специальной «горячей линии», куда можно пожаловаться по поводу громкого пения соседей, пишет VIce.
Кстати, это уже не первая попытка местных властей бороться с караоке. В 2017 году в стране ограничили использование слишком громких музыкальных систем в общественных местах. Кроме того, в жилых районах петь под музыку разрешено лишь с 10 утра до 10 вечера.
Екатерина Гура