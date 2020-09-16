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18:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Мексики не смог продать свой «лайнер мечты»

Власти Мексики провели громко анонсированную лотерею с целью привлечь средства для поддержки системы здравоохранения страны. Идея привлечения средств с помощью лотереи, как сообщает The Times, возникла после того, как властям не удалось в очередной раз продать президентский самолет Boeing 787 Dreamliner, средства от продажи которого изначально и должны были пойти на поддержку системы здравоохранения.

Источник: AP 2020

Самолет был приобретен в 2012 году предыдущим президентом Энрике Пеньей Ньето, который воспользовался им один-единственный раз. Андрес Обрадор, еще баллотируясь в президенты, обвинял власть в излишествах, и президентский Boeing, по его словам, был одним из наглядных примеров такого излишества. Бюджету страны самолет тогда обошелся в $127 млн, а последующее переоборудование и оснащение удобствами для президента, включая мраморную ванну, потребовали еще $80 млн. Став президентом, Обрадор поставил целью продать Dreamliner.

Однако за те два года, что Обрадор руководит Мексикой, покупатель на президентский самолет так и не нашелся.
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Первое время самолет держали в Калифорнии в надежде, что покупатель будет американцем. Однако за хранение приходилось платить немалые средства, и президентский Boeing вернули в Мексику. Единственный замаячивший на горизонте потенциальный покупатель, якобы согласившийся заплатить половину $120 млн наличными, а вторую половину — медицинским оборудованием, так и не заключил сделку. Следующей идеей стало проведение лотереи, где участники покупают недорогие билеты, а победитель получает самолет и два года бесплатного технического обслуживания в придачу. Но и тогда ничего не получилось.

Поэтому президент Обрадор решил провести новую лотерею, в ходе которой собрать $120 млн и перечислить их здравоохранению. Лотерейные билеты продавались по 500 песо ($23), притом что почти 60% работников в стране зарабатывают менее $350 в месяц. Рекламируя акцию, власти заявили, что 100 победителей могут получить приз — $1 млн. Однако, как выяснилось, граждане раскупили лишь 4,2 млн из 6 млн билетов, что позволило собрать только 2,1 млрд песо ($99 млн).

Имена победителей не раскрываются, и пока неизвестно, получит ли система здравоохранения Мексики давно обещанные средства. Между тем президентский Boeing остается непроданным.

Алена Миклашевская

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