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09:18 (мск), источник: Life.ru

Стимулирующие выплаты и повышение зарплат. Кто получит надбавки от государства в октябре

В октябре некоторые категории россиян смогут получить дополнительные государственные выплаты, а кого-то ждёт повышение зарплат. Кто получит надбавки от государства осенью, расскажет Лайф.

Источник: Reuters

В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов сотрудникам силовых ведомств. С 1 октября на 3% повысят зарплаты военнослужащим по призыву, контрактникам, сотрудникам Росгвардии.

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Также прибавка к зарплате коснётся сотрудников ФСИН, МВД, сотрудников таможенной службы, пожарных и начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

«Правительство РФ постановляет повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи», — говорится на официальном сайте правовой информации.

По данным из проекта приказа, размещённого на федеральном портале проектов нормативных документов, денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника — рядового на первичной воинской должности — вырастет на 489 рублей, лейтенанта — командира взвода — на 977 рублей, полковника — командира полка — на 1287 рублей. Самую большую прибавку получит заместитель министра обороны в звании генерал армии — 2344 рубля.

Стоит отметить, что в 2018 году оклады военнослужащих были проиндексированы на 4%. Причём до этого — в период с 2012 года — индексаций не происходило. В октябре 2019 года оклады военнослужащим и правоохранителям были повышены на 4,3%.

Кроме того, до 15 октября будут продлены выплаты социальным работникам. Речь идёт о выплатах медицинским работникам, которые продолжают работать с больными CoViD-19. Лечащим врачам выплачивают по 80 тысяч рублей, врачам скорой, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч рублей, а младшему медперсоналу и водителям скорых — по 25 тысяч. При этом важно отметить, что выплаты полностью освобождены от НДФЛ.

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