09:27 (мск), источник: ТАСС
Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией
Певица рассказала, что находится в больнице уже пять дней.
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом она сама сообщила в четверг в своем Instagram.
«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь», — написала певица.