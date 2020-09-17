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09:27 (мск), источник: ТАСС

Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусной пневмонией

Певица рассказала, что находится в больнице уже пять дней.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:22 MSK, 17.09
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом она сама сообщила в четверг в своем Instagram.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь», — написала певица.

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