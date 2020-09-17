09:49 (мск), источник: РИА Новости
Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь
Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.
Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.
Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.