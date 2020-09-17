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09:49 (мск), источник: РИА Новости

Китайскому миллиардеру запретили роскошно жить

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Суд запретил председателю HNA Group китайскому миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь из-за долгов компании, сообщает South China Morning Post.

Источник: AP 2020

Теперь предприниматель не может покупать вещи, необязательные в повседневной жизни и в работе.

Бизнесмену, в частности, нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами.

Ему также запретили приобретать недвижимость, делать дорогой ремонт, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать элитные офисы.

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