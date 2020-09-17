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10:40 (мск), источник: RNS

В России за сутки выявили 5 762 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 085 281, сообщает оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 17.09
Инфицировано1 085 281+5 762
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
3.0916.09
Скончалось19 061+144
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
3.0916.09
Выздоровело895 868+5 754
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
3.0916.09
Инфицировано29 870 112+276 229
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
3.0916.09
Скончалось940 720+5 274
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
3.0916.09
Выздоровело20 320 394+228 736
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
3.0916.09
Источник: Агентство «Москва»

«За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах… Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 085 281 случаев в 85 регионах», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 5 754 человека, общее число выздоровевших увеличилось до 895 868.

За сутки в России зафиксировано 144 летальных исхода, связанных с коронавирусом. За весь период — 19 061 летальный случай.

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