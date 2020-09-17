10:40 (мск), источник: RNS
В России за сутки выявили 5 762 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 085 281, сообщает оперативный штаб.
«За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах… Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 085 281 случаев в 85 регионах», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 5 754 человека, общее число выздоровевших увеличилось до 895 868.
За сутки в России зафиксировано 144 летальных исхода, связанных с коронавирусом. За весь период — 19 061 летальный случай.