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12:31 (мск), источник: РИА Новости

Названы популярные направления для непляжного отдыха осенью

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру.

Источник: РИА Новости

Лидер списка — Краснодар. Город и сам заслуживает внимания, и в нем часто останавливаются по пути в Адыгею и на черноморское побережье.

Калининград — на втором месте по популярности. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а после открытия границ — в польский Гданьск.

Замыкают тройку — Минеральные Воды. Там туристы занимаются активным отдыхом или восстановлением здоровья в многочисленных санаториях.

В десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара.

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