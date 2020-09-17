12:31 (мск), источник: РИА Новости
Названы популярные направления для непляжного отдыха осенью
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру.
Лидер списка — Краснодар. Город и сам заслуживает внимания, и в нем часто останавливаются по пути в Адыгею и на черноморское побережье.
Калининград — на втором месте по популярности. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а после открытия границ — в польский Гданьск.
Замыкают тройку — Минеральные Воды. Там туристы занимаются активным отдыхом или восстановлением здоровья в многочисленных санаториях.
В десятку вошли