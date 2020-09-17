Изолируют группами: коронавирус проник в вузы

С начала учебного года в вузах России не зафиксировано ни одного случая коронавируса, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 15 сентября.
«Учебный год в российских университетах начался 1 сентября в очном режиме. За две недели в вузах и в общежитиях не зафиксировано вспышек и очагов коронавируса», — сообщил он на заседании думской фракции «Справедливая Россия».
Глава Минобрнауки подчеркнул, что все университеты работают в плановом режиме. «Студенты и преподаватели обязаны носить маски, но приобретать их должны сами учебные заведения, — уточнил Фальков.
Однако уже на следующий день, в среду, 16 сентября, сразу о 10 выявленных случаях COVID-19 заявили в Сибирском федеральном университете в Красноярске, сообщает «Сиб.фм». «На данный момент зафиксировано и госпитализировано около 10 заболевших коронавирусной инфекцией — это студенты разных курсов и направлений. В настоящее время очагов не выявлено. Первый круг контактов заболевших находится под наблюдением», — рассказали изданию в
Студент московского НИУ ВШЭ на условиях анонимности рассказал «Газете.Ru», что администрация университета сделала для всех учащихся внутреннюю рассылку, в которой сообщается о зарегистрированных в вузе случаях COVID-19. Подлинность рассылки подтвердили еще несколько собеседников «Газеты.Ru».
«В первые две недели сентября мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вышку этот процесс тоже затронул: несколько студентов и преподавателей заболели, студенты нескольких образовательных программ переведены на удаленный режим работы», — говорится в тексте письма.
«Для Вышки здоровье студентов и сотрудников всегда было приоритетом, особенно в такое время. К сожалению, первые недели сентября показали, что не все студенты и сотрудники носят маски на территории университета, поэтому принято решение усилить контроль за соблюдением этого правила», — подчеркивается в сообщении.
Нарушителей режима в вузе пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности. «На первый раз это будет замечание, за последующее нарушение — выговор», — пояснили в администрации. «Газета.Ru» направила в ВШЭ запрос с просьбой подтвердить случаи заражения коронавирусом, однако на момент публикации ответа не последовало.
15 сентября коронавирус появился также в Воронежском педагогическом университете (ВГПУ). Об этом порталу «Вести Воронеж» заявили в
Речь идет об одной из студенток — на каком курсе и факультете она учится, не сообщается. Известно лишь, что болезнь у девушки выявили случайно, протекает она бессимптомно. Учащаяся ВГПУ находится на изоляции дома, но до этого жила в общежитии.
«Заражение было выявлено в ходе скрининговых исследований. Они проводятся Роспотребнадзором в учебных учреждениях, в том числе высших. Приглашают выборочно примерно по 10 человек», — объяснили в
По данным ведомства, в контактный круг студентки входят 10 человек. За состоянием учащихся организовано наблюдение. Симптомов ОРВИ ни у кого из них нет, отметили санврачи. После выявления случая коронавируса в педуниверситете и общежитии, где жила девушка, провели дезинфекцию, однако закрывать ни одно из зданий на карантин не планируется.
В вузе же информацию о выявленных случаях коронавируса и вовсе отрицают. Как рассказали порталу «Вести Воронеж» представители ВГПУ, риски заразиться COVID-19 в университете сведены к нулю: действуют масочный и пропускной режимы, установлены необходимые приборы, проводится регулярная обработка помещений.
В вузе уточнили, что сейчас там проводят
В вузах же Калининградской области за сутки зафиксировали четыре новых случая коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Коронавирусную инфекцию, в частности, диагностировали у студентки из Дагестана, которая приехала поступать в РАНХиГС. В региональном оперштабе при этом уверили, что девушка не успела приступить к учебе.
Другая студентка этого же университета заразилась от преподавателя. Кроме того, коронавирус нашли и у сотрудника Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Еще одно заражение — в Военном
Случаи заражения подозревают также в Волгограде — портал V1.Ru, ссылаясь на сообщение, полученное от читателя, рассказал, что в Волгоградском аграрном университете у одного из преподавателей — «ковидная пневмония», а в аграрном колледже несколько групп студентов отправились на карантин
«Учебный процесс проходит в штатном режиме и организован так, чтобы максимально исключить возможность пересечения потоков студентов, — уточнили в университете. — К тому же часть из них находится на практике, часть занятий проходит в стенах учебного заведения без перемещения по аудиториям, часть лекций проводится в дистанционном формате. Да, возможно,
Ранее, 13 сентября, ректор Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) Михаил Груздев также обратился к студентам вуза на сайте учебного заведения. Он сообщил, что среди учащихся есть заболевшие, и попросил студентов внимательнее отнестись к своему здоровью.
«Поймите, пожалуйста, что угроза распространения коронавирусной инфекции не миновала. К сожалению, есть заболевшие среди родственников студентов и сотрудников университета. Есть случаи заболевания среди студентов. Понимаю, что молодые люди очень часто не осознают значимость проблемы. Действительно, молодежь чаще всего с инфекцией справляется легко, но при этом является ее активным переносчиком», — написал ректор.
«Газета.Ru» отправила запрос в Минобрнауки с просьбой прокомментировать сообщения о выявлении случаев коронавирусной инфекции в вузах. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.