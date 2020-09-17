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12:29 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли еще одно массовое вымирание в истории Земли

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. По мнению ученых, опубликовавших результаты своего исследования в журнале Science Advances, 233 миллиона лет назад, в карнийском веке на Земле произошла крупная экологическая катастрофа, которую можно считать еще одним массовым вымиранием. После него началась эпоха динозавров.

Крупные массовые вымирания в истории Земли, новое, шестое, приходится на Карнийское плювиальное событие в триасовом периоде

В истории Земли известно пять крупных массовых вымираний и несколько эпизодов резкого снижения биоразнообразия. Один из них имел место в конце триаса, когда климат на планете поменялся, и на протяжении двух миллионов лет, почти не прекращаясь, шли дожди. Этот период известен как Карнийское плювиальное событие, во время которого произошла глобальная перестройка не только климатической системы, но и биосообществ.

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Ученые из Великобритании, Италии, Австрии и Германии, в течение нескольких лет изучавшие геологические и палеонтологические свидетельства этого периода, пришли к выводу, что по своим масштабам Карнийское событие можно назвать шестым массовым вымиранием. Так, по оценкам авторов исследования, видовое разнообразие морских животных в это время сократилось примерно на треть.

Причиной климатических изменений исследователи считают активные извержения в вулканической провинции Врангеллия на западе Канады, где на поверхность излились огромные объемы базальтов, образующих ныне большую часть западного побережья Северной Америки.

«Пик извержений пришелся на карнийский век, — приводятся в пресс-релизе Бристольского университета слова первого автора статьи Джакопо Даль Корсо (Jacopo Dal Corso) из Школы наук о Земле Университета Лидса в Великобритании. — Несколько лет я изучал геохимические признаки извержений и выявил их массивное воздействие на атмосферу во всем мире. Они были настолько мощными, что накачали огромное количество парниковых газов, таких как углекислый газ. Это вызвало всплеск глобального потепления».

Климатическая катастрофа, по мнению ученых, привела к серьезной утрате биоразнообразия в океане и на суше, но сразу после восстановления к власти пришли новые группы, сформировавшие свои экосистемы.

Так, на суше на смену крупным травоядным четвероногим «палеозойского» типа пришли динозавры, а изменения климата стимулировали рост растений и расширение современных хвойных лесов.

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«Новые растения, вероятно, были не лучшей пищей для выживших травоядных рептилий, — рассказывает руководитель исследования Майкл Бентон (Michael Benton) из Бристольского университета. — Я обнаружил перемены во флоре и экологическую катастрофу среди травоядных рептилий еще в 1983 году, когда защищал свою докторскую диссертацию. Сегодня мы знаем, что первые динозавры появились примерно за двадцать миллионов лет до Карнийского плювиального события, но до него они оставались малочисленными. Именно это событие дало динозаврам шанс».

В это время появились не только динозавры, но и многие современные группы растений и животных, в том числе черепахи, крокодилы, ящерицы и первые млекопитающие, а среди морской фауны — коралловые рифы в том виде, в котором мы видим их сегодня. По мнению авторов, это указывает на глубокие изменения в карбонатном цикле и химии океана.

С этой точки зрения Карнийское событие — не просто вымирание, а поворотный пункт в эволюционной истории, считают ученые.

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