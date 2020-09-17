Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

Люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже, выяснила команда китайских ученых из Наньчанского университета. Очки мешают людям трогать глаза, таким образом защищая от инфекции, поясняют они. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.
«Более 80% населения Китая сегодня имеет близорукость, и ношение очков широко распространено среди китайцев всех возрастов, — пишут авторы работы. — Однако после вспышки COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года мы заметили, что в больницах пациентов в очках совсем мало».
Ученые обследовали 276 пациентов с диагнозом COVID-19. Тридцать из них (10,9%) носили очки. Никто из пациентов не носил контактные линзы и не делал коррекцию зрения. Более восьми часов в день очки носили 16 человек (5,8%).
Также исследователи изучили данные, собранные за несколько десятилетий среди учащихся в возрасте от 7 до 22 лет в провинции Хубэй. Из них носили очки 31,5%. На момент публикации им исполнилось от 42 до 57 лет, что близко к среднему возрасту обследованных пациентов с COVID-19 — 51 год.
«Наш основной вывод таков: пациенты с COVID-19, которые носят очки в течение длительного времени ежедневно, встречаются относительно редко. Это может говорить о том, что люди в очках менее восприимчивы к COVID-19», — пишут авторы.
Очки мешают людям прикасаться к глазам, тем самым снижая риск передачи вируса через слизистую век, поясняют ученые. Как недавно было установлено, в глазах тоже присутствует клеточный рецептор ACE-2, с которым взаимодействует коронавирус.
«В настоящее время во многих рекомендациях, касающихся профилактики COVID-19, говорится о необходимости уделять внимание защите глаз, однако большинство людей концентрируют внимание только на ношении масок и самоизоляции, игнорируя рекомендации чаще мыть руки и не прикасаться к глазам», — сетуют исследователи.
Полученные данные наглядно демонстрируют, почему медицинские работники должны носить средства защиты для глаз и почему необходимо уделять больше внимания профилактическим мерам, таким как частое мытье рук, и избегать прикосновений к лицу.
Впрочем, другие специалисты отнеслись к полученным результатам скептически и считают, что они требуют дополнительной проверки.
«Хотя из этого исследования и соблазнительно сделать вывод, что каждый человек должен в общественных местах носить очки или специальный щиток для лица, чтобы защитить себя от COVID-19, с эпидемиологической точки зрения мы должны быть осторожны и не делать выводов о
Ранее ее коллеги из того же университета обнаружили, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость.
Исследователи установили, что на поверхности глаза находится не только белок ACE-2, но и фермент TMPRSS2, который тоже позволяет частицам вируса проникать в клетки. И тот, и другой присутствовали в конъюнктиве, роговице и лимбе — месте сочленения роговицы со склерой. Нахождение ACE-2 и TMPRSS2 в одной клетке является достаточным условием для того, чтобы инфекция могла реплицироваться. Таким образом, получается, что клетки поверхности глаза — это некий «резервуар» для вируса.
«Это подчеркивает важность соблюдения мер безопасности для предотвращения распространения COVID-19, включая ношение масок для лица и мер предосторожности при контакте с глазами», — заключили авторы работы.
Алла Салькова