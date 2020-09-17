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12:53 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: носящие очки болеют COVID-19 в пять раз реже

Люди, носящие очки, болеют COVID-19 в пять раз реже, выяснили китайские ученые. Очки защищают глаза от лишних прикосновений, снижая риск заражения, поясняют специалисты. Эти результаты подчеркивают важность соблюдения гигиены и защиты слабых мест организма.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:22 MSK, 17.09
Инфицировано1 085 281+5 762
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Инфицировано29 893 298+285 708
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Скончалось941 345+5 474
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Выздоровело20 335 410+234 805
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Источник: РИА "Новости"

Люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже, выяснила команда китайских ученых из Наньчанского университета. Очки мешают людям трогать глаза, таким образом защищая от инфекции, поясняют они. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.

«Более 80% населения Китая сегодня имеет близорукость, и ношение очков широко распространено среди китайцев всех возрастов, — пишут авторы работы. —  Однако после вспышки COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года мы заметили, что в больницах пациентов в очках совсем мало».

Ученые обследовали 276 пациентов с диагнозом COVID-19. Тридцать из них (10,9%) носили очки. Никто из пациентов не носил контактные линзы и не делал коррекцию зрения. Более восьми часов в день очки носили 16 человек (5,8%).

Также исследователи изучили данные, собранные за несколько десятилетий среди учащихся в возрасте от 7 до 22 лет в провинции Хубэй. Из них носили очки 31,5%. На момент публикации им исполнилось от 42 до 57 лет, что близко к среднему возрасту обследованных пациентов с COVID-19 — 51 год.

Как подсчитали ученые, среди больных коронавирусом носящие очки встречались в 5,4 раза реже, чем среди населения в целом.

«Наш основной вывод таков: пациенты с COVID-19, которые носят очки в течение длительного времени ежедневно, встречаются относительно редко. Это может говорить о том, что люди в очках менее восприимчивы к COVID-19», — пишут авторы.

Очки мешают людям прикасаться к глазам, тем самым снижая риск передачи вируса через слизистую век, поясняют ученые. Как недавно было установлено, в глазах тоже присутствует клеточный рецептор ACE-2, с которым взаимодействует коронавирус.

Это объясняет, почему до 12% пациентов с коронавирусом сталкиваются с покраснением и отеком глаз, отмечают исследователи.

«В настоящее время во многих рекомендациях, касающихся профилактики COVID-19, говорится о необходимости уделять внимание защите глаз, однако большинство людей концентрируют внимание только на ношении масок и самоизоляции, игнорируя рекомендации чаще мыть руки и не прикасаться к глазам», — сетуют исследователи.

Глаза — важный канал проникновения вируса в организм, поэтому очки могут быть мощным защитным фактором.

Полученные данные наглядно демонстрируют, почему медицинские работники должны носить средства защиты для глаз и почему необходимо уделять больше внимания профилактическим мерам, таким как частое мытье рук, и избегать прикосновений к лицу.

Впрочем, другие специалисты отнеслись к полученным результатам скептически и считают, что они требуют дополнительной проверки.

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«Хотя из этого исследования и соблазнительно сделать вывод, что каждый человек должен в общественных местах носить очки или специальный щиток для лица, чтобы защитить себя от COVID-19, с эпидемиологической точки зрения мы должны быть осторожны и не делать выводов о причинно-следственной связи из одного наблюдательного исследования», — говорит доктор Лиза Маргакис из Университета Джонса Хопкинса.

Ранее ее коллеги из того же университета обнаружили, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость.

Исследователи установили, что на поверхности глаза находится не только белок ACE-2, но и фермент TMPRSS2, который тоже позволяет частицам вируса проникать в клетки. И тот, и другой присутствовали в конъюнктиве, роговице и лимбе — месте сочленения роговицы со склерой. Нахождение ACE-2 и TMPRSS2 в одной клетке является достаточным условием для того, чтобы инфекция могла реплицироваться. Таким образом, получается, что клетки поверхности глаза — это некий «резервуар» для вируса.

Если инфекция поразит клетки глаза, то и сам глаз станет носителем вируса. При этом слезная жидкость становится важным механизмом его передачи другим людям.

«Это подчеркивает важность соблюдения мер безопасности для предотвращения распространения COVID-19, включая ношение масок для лица и мер предосторожности при контакте с глазами», — заключили авторы работы.

Алла Салькова

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